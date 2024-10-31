983-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Вночі (з 19:00) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ РФ. Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись у Росію. В повітрі залишається близько 5-ти ударних БпЛА.

За минулі сім днів було збито 253 із 452 (56%) запущених по Україні БПЛА, ще 176 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 95%).

11:10 Указом Президента України Володимира Зеленського встановлено, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня – у День вшанування святої Варвари.

10:20 Сили протиповітряної оборони знищили всі російські дрони, які загрожували Києву, прямих влучань у столиці не було, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Повітряна тривога в Києві тривала понад п'ять годин, безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі та атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО.

10:10 Внаслідок нічної атаки дронів збройних сил РФ по Києву за уточненою інформацією зафіксовано падіння уламків в шести районах міста:

У Солом’янському районі пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, 5 автомобілів;

У Святошинському районі – пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 кв.м. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський), пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови;

Голосіївський район – у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено шиби кількох квартир;

У Дніпровському районі – попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків;

Шевченківський район – спалахнула пожежа загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 кв.м;

Печерський район – у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

268,4% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

106,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

468,6% автомобільної техніки (з них 9,2% за минулий тиждень),

651,6% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

111,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

70,7% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 73 авіаудари, зокрема, скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 3674 обстріли з них 106 - з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 1043 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Велика Писарівка, Журавка, Хотінь, Тур’я, Миропілля, Дергачі, Куп’янськ, Бочкове, Різникове, Гоптівка, Калинове, Вільхуватка, Надія, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Петрівка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Курахове, Дальнє, Сухі Яли, Велика Новосілка, Новоандріївка та Львове. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління загарбників. На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед у бік Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі, одне боєзіткнення ще триває. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Ступочок. Всі атаки поблизу було зупинено. На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив. На Покровському напрямку нашими захисниками було зупинено 39 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового та Променя тут Силами оборони було відбито 16 атак. Найбільш напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку, тут Сили оборони відбили 52 атаки позицій поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки. На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій в районах Трудового та Максимівки. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 76 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:10 Вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника спалахнула пожежа в житловому будинку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей, повідомила Київська МВА.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Патріарх Кірілл, глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви Московського патріархату, у своїй позавчорашній промові підкреслив триваючі соціальні та ідеологічні розбіжності в російському суспільстві, повторюючи шаблонні виправдання війни в Україні.

• Кірілл також підкреслив зростаючу тенденцію до брутальності та жорстокості в російській армії і спробував виправдати цю тенденцію появою «неоязичницького» культу.

• Російська влада також продовжує визначати конфлікт між етнічними росіянами та групами меншин як критичну проблему.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров вчора зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Чое Сон-хуї в Москві, заручившись твердими підтвердженнями підтримки Росії з боку Північної Кореї на тлі оновлених західних повідомлень про кількість північнокорейських військ, розгорнутих в Росії.

• Північнокорейські війська навряд чи нададуть Росії довгострокове рішення її проблем з людськими ресурсами, незважаючи на коментарі Чое про безстрокову прихильність Пхеньяна до військових зусиль Росії.

• Міністерство оборони США вчора оголосило про виділення Україні нового траншу військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

• Російський федеральний цензор Роскомнагляд не зміг виконати свій план з деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах до встановленого терміну - 1 листопада.

• Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі.

• Міністерство оборони Росії 1 листопада запровадило нову систему, яка дозволяє російським ветеранам та їхнім сім'ям підтверджувати статус ветерана в електронному вигляді.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: