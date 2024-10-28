978-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Станом на 9:00 споживання електроенергії було на 3,5% нижчим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 жовтня, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 2% нижчим, ніж попередньої неділі – 20 жовтня.

10:40 За рішенням МОЗ України виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

266,9% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

106,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

461,0% автомобільної техніки (з них 9,1% за минулий тиждень),

645,0% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

111,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

70,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 91 авіаудар, зокрема, скинув 184 КАБ. Крім цього, здійснив 4410 обстрілів. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хрінівка, Блешня, Вороб’ївка, Прогрес Чернігівської області; Кореньок, Басівка, Новеньке, Ободи, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Велика Берізка, Старикове, Лісне, Степанівка, Чернацьке, Покрівка, Володимирівка, Волфине, Мезенівка, Іскрисківщина, Миропілля, Степне, Біловоди, Іванівка, Юнаківка Сумської області; Кудіївка, Малі Проходи, Вовчанськ, Лозова Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Свято-Покровське, Біла Гора, Часів Яр, Олександро-Калинове, Романівка, Костянтинівка, Щербинівка, Торецьк, Стара Миколаївка, Олександропіль, Успенівка, Курахове, Антонівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Ясна Поляна Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Козачі Лагері, Новотягинка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему. В районі населеного пунку Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників. На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки. За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 29 авіаційних ударів, скинув 42 КАБ, завдав 323 артилерійських обстріли. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1680 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 40 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 одиниць автомобільної та 14 одиниць спеціальної техніки окупантів, а також одну важку вогнеметну систему.

09:25 Сербія надасть Україні як гуманітарну допомогу генератори та трансформатори на суму 8,4 млн євро, заявив президент Сербії Александр Вучич.

09:20 У Черкаській області сили протиповітряної оборони знищили 14 російських безпілотників, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тривога в області тривала понад 10 годин, звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна немає.

09:15 Російські війська вночі здійснили авіаційний удар безпілотниками типу "шахед" по Конотопському району Сумської області, пошкоджено енергетичний об'єкт критичної інфраструктури, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні нема російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ставить під сумнів здатність президента Росії Путіна вести війну в довгостроковій перспективі.

• Українські та російські війська просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області.

• Російська влада використовує козацькі організації для мілітаризації російських дітей та створення довгострокового військового резерву Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: