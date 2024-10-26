976-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:20 Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка головою Раду експертів з питань енергетичної безпеки.

16:15 Перший завод оборонного концерну Rheinmetall уже працює в Україні, другий - на підході, наприкінці року вийде перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx в Україні, повідомив директор Rheinmetall Армін Паппергер, зазначивши, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу і заводу з виготовлення боєприпасів в Україні: "Ми також хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоб ви могли самі себе захищати".

15:55 Міністерство оборони Німеччини планує закупити нові далекобійні крилаті ракети Taurus, пише Der Spiegel з посиланням на джерела.

15:20 Китай оприлюднив закон про контроль над експортом товарів подвійного призначення, повідомляє CNBC News. Цей законопроєкт, який має набути чинності 1 грудня, стосується поставок дронів та їх елементів до РФ. Як зазначає телеканал, у такий спосіб Пекін хоче показати себе як нейтрального гравця на тлі триваючої війни Росії проти України.

14:45 Лідери країн G7 досягли домовленості щодо деталей надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів, спільна заява опублікована на сайті італійського уряду. Повідомляється, що надані кошти будуть передаватися Києву різними каналами і призначені як для поповнення українського бюджету, так і для надання Україні військової допомоги та сприяння у відновленні інфраструктури країни.

14:10 Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги - кожному роздаватимуть по тисячі гривень.

"Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони."

13:35 У Грузії триває голосування на парламентських виборах. Ці вибори вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

13:00 Вночі (з 19:00) росіяни атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 98 засобів повітряного нападу противника:

- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл. РФ);

- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. РФ);

- 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел РФ).

Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12:00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російські безпілотники локаційно втрачено (разом – 98%), ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

За минулі сім днів було збито 309 із 510 (61%) запущених по Україні БПЛА, ще 159 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 92%).

12:25 За декілька годин до початку нічної атаки Ізраїлю Росія передала Ірану розвідувальні дані про переміщення американських та ізраїльських військових, пише Sky News Arabia.

11:25 В Україні відновили бронювання від мобілізації: працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін, повідомили в КМУ. Водночас через аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

11:05 Російські БПЛА під час атак використовують нові тактики, розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону:

"Атаки йдуть хвилями, переважно вночі. Шахеди заходять на малих висотах. Вони можуть крутитися в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна їхня мета – заплутати наші мобільні групи, примусити ці групи переміщатися, і таким чином створити «коридори» для наступних хвиль".

10:50 У Дніпрі зросла кількість жертв і постраждалих після нічного обстрілу: відомо про 4 загиблих та 20 поранених, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

266,6% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

105,7% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

457,7% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

642,1% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

111,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

70,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 192 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 91 авіаудар, скинув 139 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 142 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бобилівка, Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка, Сіверськ, Званівка, Рай-Олександрівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Щербинівка, Донецьке, Катеринівка, Суха Балка, Курахове, Антонівка та Козачі Лагері. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по артилерійських системах. На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів противником наших позицій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав. На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три атаки в районі населеного пункту Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 22 штурми наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. На Оріхівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили, ведуть обстріли населених пунктів із застосуванням всіх наявних типів озброєння, завдають авіаційних ударів. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 35 авіаційних ударів, використавши при цьому 47 керованих авіабомб. Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці. Виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 45 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 95 автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:40 Внаслідок ракетних ударів у Дніпрі загинуло троє людей, 19 людей постраждали, зруйновано двоповерхову житлову будівлю, ушкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки й один із медзакладів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:35 Внаслідок атаки на Київ російських БПЛА в Солом'янському районі загинула людина, постраждали шестеро осіб, повідомили в київській міській військовій адміністрації.

09:30 У Київській області внаслідок нічної атаки безпілотниками загинула жінка (через падіння уламків БпЛА вона зазнала смертельних поранень), поранено дитину, зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, 3 магазинів, одного багатоквартирного будинку та 3 підсобних приміщень у 4 районах області, 3 автомобілів, лінії електропередач, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

09:25 У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждала дитина, пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибито вікна, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

09:20 Уламки збитого БПЛА пошкодили господарську будівлю в Житомирській області, повідомив голова обласної ради Віталій Бунечко.

09:15 Армія оборони Ізраїлю вночі завдала авіаудари по іранських військових об'єктах, в операції на відстані близько 1600 кілометрів від Ізраїлю брали участь десятки літаків, в тім числі винищувачі, заправники та розвідники. Удари відбувалися хвилями протягом кількох годин у різних районах Ірану – по іранських військових об'єктах, включаючи батареї ППО та об'єкти з виробництва балістичних ракет, які використовувалися при іранських атаках на Ізраїль. Іран заявив, що його система ППО успішно відбила атаки Ізраїлю, однак деяким об'єктам було завдано «обмежених збитків».

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія неминуче розгорне північнокорейські війська в невизначених зонах бойових дій 27 і 28 жовтня, в той час як російські та північнокорейські офіційні особи продовжували робити нечіткі, але все ж таки натякаючі заяви щодо можливої присутності північнокорейських військ у Росії.

• Президент Путін дав зрозуміти, що «втома Заходу від України» заохочує Росію продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну і реалізовувати свою теорію перемоги, яка ґрунтується на тому, що Росія зможе подолати тривалу підтримку України з боку Заходу.

• Путін також продовжував перебільшувати успіхи Росії в Курській області, ймовірно, намагаючись запевнити внутрішню аудиторію у здатності російських військових відбити вторгнення України в Курську область.

• Президент Росії Путін призначив колишнього командира батальйону «Спарта» «ДНР» і повноважного представника на Уралі підполковника Жогу членом ради безпеки Росії, ймовірно, в рамках постійних зусиль з призначення молодих провійськових діячів у Кремлі.

• Речник Кремля Пєсков заявив, що Росія не прагне «впливати» на вибори в інших країнах, «на відміну від Заходу», незважаючи на постійні докази протилежного.

• Російська влада вчора швидко відреагувала на ксенофобські заворушення в Коркіно Челябінської області, що помітно відрізняється від повільної та неорганізованої реакції російської влади на антисемітські заворушення в жовтні 2023 року в Республіці Дагестан.

• Німецький виробник зброї Rheinmetall позавчора оголосив, що нещодавно доставив в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder, і зазначив, що Німеччина профінансувала доставку цих машин.

• Українські війська просунулися вперед біля Борки і повернули втрачені території біля Часового Яру і Торецька.

• Кремль продовжує створювати нові державні ветеранські товариства й організації, ймовірно, у спробі замінити ветеранські організації, які критично ставилися до ведення Росією війни в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: