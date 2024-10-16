966-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

263,3% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

103,7% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

447,2% автомобільної техніки (з них 7,0% за минулий тиждень),

631,9% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

110,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

69,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

10:00 Вночі (із 19:00 по 07:00) росіяни завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської обл., а також 136-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою було збито 51 ворожий БпЛА (38%) в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходилися в повітряному просторі України. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

За минулі сім днів було збито 189 із 377 (50%) запущених по Україні БПЛА, ще 60 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 90%).

09:55 Вночі росіяни намагалися атакувати Київ безпілотними літальними апаратами, повітряна тривога тривала понад дві години: Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці, повідомили в Київській МВА. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів, зокрема скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4500 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Сваркове, Юнаківка, Шалигіне, Олександрія, Миропілля, Яструбщина Сумської області; Ківшарівка, Малі Проходи Харківської області; Греківка та Твердохлібове Луганської області; Торецьк, Суха Балка, Богоявленка, Велика Новосілка Донецької області; Темирівка, Мала Токмачка, Білогір'я та Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА, артилерійську систему та польовий склад боєприпасів загарбників. На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив два штурми наших позицій в районах Роздольного та Богоявленки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБ, до того ж, противник здійснив 191 артилерійський обстріл. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1450 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 78 автомобілів окупантів.

09:25 Вночі росіяни атакували Тернопільську область ударними безпілотниками, на одному з промислових об'єктів виникла масштабна пожежа, яку швидко локалізували й ліквідували, повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Загиблих і травмованих немає.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, ймовірно, використовує нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, підписану в червні 2024 року, частково для того, щоб компенсувати потреби Росії у формуванні збройних сил і забезпеченні безпеки кордонів, що ще більше зміцнює зобов'язання президента Росії Путіна уникати мобілізації якомога довше.

• Кремль вирішив відреагувати на нещодавні суперечки про те, що він покладається на призовників для відбиття вторгнення України в Курську область, запропонувавши фінансові стимули для будь-якого персоналу, залученого до захисту державного кордону.

• Президент Росії Путін підписав закон, що дозволяє голові слідчого комітету Росії Бастрикіну залишатися на своїй посаді, незважаючи на досягнення пенсійного віку, що знову демонструє, що Путін віддає перевагу збереженню на керівних посадах лояльних до нього людей з його найближчого оточення.

• Колишній російський інструктор «Штурму-З» і мілблогер піддав різкій критиці використання російськими військами частково зашифрованої комунікаційної платформи Discord після нещодавньої заборони цієї платформи в Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: