963-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки. На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:25 Найближчими тижнями у польському Редзіково біля Слупська (за 100 км на захід від Ґдині та 160 км від Калінінградської області) запрацює база протиракетного щита, що буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу, "а не лише іранські, які летять на США", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, російські війська покладаються на незаконно отримані термінали Starlink для покращення бойової координації та ефективності свого тактичного розвідувально-ударного комплексу в Україні в рамках загальних зусиль, спрямованих на досягнення технологічного паритету з українськими військами.

• Російський мілблогер стверджує, що український F-16 збив російський винищувач Су-34 у невстановленому районі театру бойових дій 12 жовтня, але ISW не може підтвердити причетність українського F-16 до збиття російського винищувача Су-34.

• Невідомі в ніч на 11 жовтня відкрили вогонь по співробітниках Центру по боротьбі з екстремізмом vіністерства внутрішніх справ Росії в Назрані, Республіка Інгушетія.

• Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським резервам рупій, отриманих від продажу нафти до Індії.

• За повідомленнями, російські війська зазнають труднощів у веденні ефективного контрбатарейного вогню.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: