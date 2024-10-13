963-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.
На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.
Триває операція у Курській області.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.
09:25 Найближчими тижнями у польському Редзіково біля Слупська (за 100 км на захід від Ґдині та 160 км від Калінінградської області) запрацює база протиракетного щита, що буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу, "а не лише іранські, які летять на США", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Як повідомляється, російські війська покладаються на незаконно отримані термінали Starlink для покращення бойової координації та ефективності свого тактичного розвідувально-ударного комплексу в Україні в рамках загальних зусиль, спрямованих на досягнення технологічного паритету з українськими військами.
• Російський мілблогер стверджує, що український F-16 збив російський винищувач Су-34 у невстановленому районі театру бойових дій 12 жовтня, але ISW не може підтвердити причетність українського F-16 до збиття російського винищувача Су-34.
• Невідомі в ніч на 11 жовтня відкрили вогонь по співробітниках Центру по боротьбі з екстремізмом vіністерства внутрішніх справ Росії в Назрані, Республіка Інгушетія.
• Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським резервам рупій, отриманих від продажу нафти до Індії.
• За повідомленнями, російські війська зазнають труднощів у веденні ефективного контрбатарейного вогню.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.
Станом на 22:00 зафіксовано 153 бойових зіткнення.
Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар трьома ракетами, 61 авіаудар, скинули 106 КАБ, також задіяли 399 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3275 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.
Двадцять три рази противник штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та М'ясожарівки. Поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової ще тривають бої.
На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися у районах Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення тут ще триває.
Дев'ять разів на Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Ситуація під контролем українських військових.
На Торецькому напрямку агресори 14 разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі ще три боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Нашими захисниками на цей час відбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.
Попередні втрати агресора склали 287 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи та 7 автомобілів, водночас пошкоджено ще один танк та дві артилерійські системи.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.
Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 104 окупантів вбитими та пораненими. Знищено танк, сім бойових броньованих машин та два автомобілі, подавлено 53 дрони, а також істотно пошкоджено ще один танк.
На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації чотири рази штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки.
На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку дев'ять спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.
Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425 окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.
13.10.2024