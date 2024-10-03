953-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" за допомогою балістичних ракет ATACAMS, повідомили у Генштабі ЗСУ. "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, оскільки вона працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За даними Генштабу, у росіян залишилося лише 10 працюючих систем цього типу - вартість такої РЛС становить понад 100 мільйонів доларів.

"Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG."

11:25 Швейцарія протягом наступних чотирьох років виділить 1,5 мільярда швейцарських франків на проєкти відновлення України, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Як зазначається, 1 млрд з цих коштів буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу, а решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

10:50 США бачать продуктивні кроки у "плані перемоги" України, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США поки утримаються від обговорень.

10:15 У США висунули оновлені звинувачення проти Трампа щодо подій 6 січня під Капітолієм, пише The Hill. Спецпрокурор Джек Сміт передав до суду подання на 165 сторінок, описавши спроби Трампа запобігти зміні влади як "приватні злочинні зусилля". Видання зазначає, що в матеріалах справи містяться нові докази того, що колишній президент намагався вплинути на членів виборчих комісій у ключових штатах, які вагалися, щоб змінити результати виборів на свою користь.

09:40 Енергетики відновили підключення окупованої ЗАЕС до однієї з ліній живлення, повідомили у Міненерго. Зазначається, що повітряна лінія 330 кВ, яка була пошкоджена через російські обстріли 1 жовтня, знову в роботі.

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

260,3% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

101,5% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

430,8% автомобільної техніки (з них 7,3% за минулий тиждень),

614,0% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

108,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

68,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 69 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив 4543 обстріли, з них 132 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Катеринівка, Павлівка, Кучерівка, Річки, Уланове, Великі Проходи, Харків, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі, Лісна Стінка, Вишневе, Зелений Гай, Чунишине, Чернещина, Ямполівка, Никифорівка, Маркове, Часів Яр, Дружба, Краматорськ, Торецьк, Богоявленка, Катеринівка, Слов’янськ, Урожайне, Темирівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Козацьке. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського. На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.

08:40 Вночі (із 21:00 по 07:00) росіяни завдали удару по території України ударними БпЛА. Всього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105 безпілотників РФ типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ, мис Чауда ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 78 ударних БпЛА типу «Shahed» (74%) у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

За минулі сім днів було збито 293 із 369 (79%) запущених по Україні БПЛА, ще 56 локаційно втрачено (упали) чи покинули територію України (разом – 95%).

08:35 Вночі повітряна тривога в Києві тривала понад 5 з половиною годин, перші групи дронів росіяни запустили ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА – проте жоден з російських дронів своєї мети не досяг, повідомив начальник КМВА Сергій Попко: сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників. Внаслідок атаки в Деснянському районі впали уламки, але обійшлося без руйнувань, пожеж та постраждалих.

08:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна продовжує докладати зусиль для розширення внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки та збереження переваги над Росією у сфері безпілотників.

• Заступник міністра закордонних справ Росії Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану в Росії.

• Латвійські війська посилили протиповітряну оборону поблизу російського кордону після нещодавнього падіння російського безпілотника на території країни.

• Російські та українські війська продовжили наступальні дії в Курській області.

• Російські оборонні підприємства набирають десятки тисяч нових працівників через гостру нестачу кадрів на тлі збільшення виробництва зброї через війну в Україні.

08:20 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Вчора близько 23:00, росіяни із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски пʼятьох керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми даними, це були УМПБ Д-30СН. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість. У Салтівському районі авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: