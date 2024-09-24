944-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:45 Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Як зазначається, В ухваленій заяві Національна рада Швейцарії визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.

15:10 В Україну з Білорусі залетів навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ, повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

14:35 За рік показники мобілізації в Україні зросли в три рази, заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Міністр зазначив, що наступною буде реформа територіальних центрів комплектування.

14:00 Росія отримує 60% компонентів для зброї з Китаю, пише Reuters з посиланням на радника президента України Владислава Власюка. За його словами, китайські компоненти Росія використовує в безпілотниках, системах спостереження і навіть ракетах. Водночас частина компонентів також постачається із країн Заходу, попри застосовані санкції.

"Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні компоненти, то близько 60% надходитимуть із Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками з цього приводу. Я сказав би, що найбільша проблема — це КНР".

13:25 Росія планує збільшити оборонні видатки в 2025 році, пише Bloomberg з посиланням на проєкт російського бюджету. Зазначається, що уряд Росії планує збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів у 2025 році з 10,4 трильйона рублів, запланованих на цей рік, що складає 6,2% ВВП країни.

12:50 Болгарія закликає Європейську комісію заборонити імпорт яєць з України до країни, заявив міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов. Як зазначає міністр, оголошені імпортні ціни на яйця з України є значно нижчими за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку. Водночас захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримуючого ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.

12:15 Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України на суму 209,5 млн євро, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп. За словами міністра, він буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

11:40 Порівняно з попереднім днем споживання електроенергії знизилось: нині його рівень станом на 09:30 був на 1,9% нижчим, ніж у цей же час вчора. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на рівні минулого робочого дня у п’ятницю, 20 вересня.

11:10 Служба безпеки України затримала 45-річного жителя Харкова, мобілізованого до лав Збройних Сил України, який допомагав окупантам коригувати ракетні удари по своїй військовій бригаді. Він був завербований російською воєнною розвідкою у серпні 2024 року з тим, щоб збирати і передавати відомості про наслідки ракетних ударів, місць розташування української протиповітряної оборони для підготовки ракетного удару ворога, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцезнаходження органів влади та органів військового управління, зокрема скоригувати удар по одному з підрозділів своєї бригади, використовуючи геолокаційні мітки на Google-картах, які він передав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері Telegram. В обмін на це представник російської спецслужби пообіцяв затриманому допомогти у безперешкодному перетині лінії бойового зіткнення у бік РФ.

10:30 Уряд Росії прогнозує зниження доходів від продажу нафти та газу протягом наступних трьох років на 14% через зниження цін на енергоносії та м'якший податковий режим для "Газпрому", пише Bloomberg. В трирічний проєкт бюджету закладено, що з 2024 року по 2027-й ціни на нафту зменшаться з 70 доларів за барель до 65,5, а на газ – з 279,9 доларів за тисячу куб. метрів до 240,2.

10:25 Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в рамках операції "Північні стріли" за добу вразила близько 1600 цілей "Хезболли" на півдні Лівану і в долині Бекаа", в тім числі пускові установки, командні пункти й об'єкти інфраструктури в численних районах на півдні Лівану. Військовий представник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі сказав, що удари знищили крилаті ракети "Хезболли", ракети з важкою вибухівкою, ракети великої та малої дальності та ударні безпілотники. При цьому значна кількість цих боєприпасів була захована в житлових районах.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок ударів загинуло 356 осіб, понад 1240 були поранені. З південного Лівану тікають тисячі людей.

10:20 «Якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, то він йде в ногу з політикою Путіна», – заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Polsat News, коментуючи заяву польського міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, що коли питання Волині не буде вирішене між Варшавою та Києвом, то Україні немає місця в Європейському Союзі.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

257,5% танків (з них 3,2% за минулий тиждень),

99,7% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

419,6% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

599,6% артилерійських систем (з них 10,4% за минулий тиждень),

107,5% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

67,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:00 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 72 авіаційні удари, зокрема скинув 113 КАБів. Крім цього, здійснив 5097 обстрілів, з них 162 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1464 дрони-камікадзе. Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Бунякіне, Річки, Волфине, Гірки, Свобода, Бруски, Нова Слобода, Будівельне, Бондарівка, Білопілля, Ворожба, Річки, Біловоди Сумської області; міст Харків та Петропавлівка Харківської області; Іванівське, Кліщіївка, Щербинівка, Дружба, Віролюбівка, Костянтинівка, Олександропіль, Селидове, Богоявленка Донецької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління БпЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів. На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулося два бойові зіткнення. Сім боєзіткнень відбулось на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки. На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки. Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Неподалік Павлівки та Вугледару Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції. За минулу добу на Оріхівському напрямку противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Крім того, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, три засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та десять одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:55 Вночі (із 20:00 по 07:00) радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу ворога:

- одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської обл. РФ;

- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. РФ;

- одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. РФ;

- 81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ РФ.

Основний напрямок удару – північ та центр України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників внаслідок активної протидії Сил оборони локаційно втрачені у кількох регіонах України.

За минулі сім днів було збито 300 із 345 (87%) запущених по Україні БПЛА, ще 39 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом зі збитими – 98%).

09:50 Протиповітряна оборона відбила чергову дронову атаку росіян на Київську область, всі ворожі цілі знищено, постраждалих і влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає, повідомив про ситуацію в регіоні голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

09:45 Росія атакувала безпілотниками громади Миргородського району та енергетичну інфраструктуру Полтавської області, унаслідок ушкоджень без енергопостачання залишилися 20 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

09:40 Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю одна людина загинула, ще шістьох поранено, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено 13 житлових будинків, 2 навчальні заклади, 5 транспортних засобів.

09:35 В інтерв’ю ABC News Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

09:30 На полях Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, сторони обговорили ситуацію на фронті та план перемоги.

09:25 На полях Генеральної асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який повідомив про новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання.

09:20 У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді й подякував Індії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час візиту прем’єра Індії до Києва місяць тому, та посилення взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовки до другого Саміту миру.

09:15 Під час мітингу в Пенсильванії Дональд Трамп назвав Президента України "найкращим продавцем в історії": "Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії – щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів". Він додав, що український лідер "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що якщо виграє ці вибори, то перше, що зробить, – "це зателефонує Зеленському, зателефонує президенту Путіну і скаже: «Ви повинні укласти угоду, це безумство»". Перед цим Зеленський заявив, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський вчора прибув до Сполучених Штатів і підтвердив потребу України у своєчасній та безперервній військовій допомозі з боку США.

• Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції українського уряду та знищення української держави.

• У ніч з 22 на 23 вересня російські війська вперше завдали авіаударів по місту Запоріжжя.

• Як повідомляється, нещодавно високопоставлений командир Повітряно-космічних сил Росії наклав на себе руки через конфлікти в керівництві свого підрозділу.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Глибокого, Куп'янська та Покровська. Українські сили нещодавно просунулися у Курській області.

• Російський уряд вчора неофіційно підтримав законопроєкт, який дозволить російській владі штрафувати осіб, які пропагують «пропаганду бездітності». Це, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на розв'язання демографічної проблеми Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: