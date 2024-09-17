937-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:50 18 вересня заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть, повідомляє пресслужба "Укренерго".

18:15 Дональд Трамп-молодший і Роберт Кеннеді-молодший заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні. За їхніми словами, відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості. Тому, на думку політиків, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

17:40 Парламент підтримав законопроєкт про перезавантаження митниці, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Закон підтримали 260 народних депутатів. Зазначається, що документ передбачає зміну процедури конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів.

17:05 Польська делегація була здивована претензіями Зеленського про недостатню підтримку, пише Onet з посиланням на джерела. Під час переговорів польської делегації на чолі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським Зеленський нібито звинуватив Польщу в недостатній підтримці у переговорах про вступ до ЄС. Видання зазначає, Зеленський також був обурений тим, що Польща не надає достатньо військової техніки та не збиває російські ракети і дрони у повітряному просторі України.

16:30 Залужний був проти Курської операції, пише Politico з посиланням на джерела. Коли Президент Зеленський вперше заговорив про операцію на початку цього року і наполягав на її проведенні, Залужний виступив проти, оскільки не було чіткого другого кроку після успішного прориву кордону. Згідно з джерелами, на запитання колишнього головнокомандувача ЗСУ "коли ви отримаєте плацдарм, що далі?", Президент так і не дав чіткої відповіді.

15:55 Пакети військової допомоги США Україні скорочуються на тлі занепокоєння щодо запасів Пентагону, пише CNN. Повідомляється, що адміністрація Байдена все ще має 6 мільярдів доларів, доступних для озброєння та оснащення України, але Пентагону не вистачає запасів, які він готовий постачати через понад два роки війни. Пентагон наразі просить у Конгресу дати більше часу, щоб витратити ці 6 млрд доларів, перш ніж вони закінчаться наприкінці вересня. Видання також зазначає, що поповнення запасів зброї є багаторічним процесом, який не зможе швидко задовольнити зростання попиту.

15:20 Бразилія не може ставати на чийсь бік у війні між Україною та РФ, вважає президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

"Тому для Бразилії важливо не брати участі у війні між Україною та Росією. Тому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни".

14:45 Загальні втрати України та Росії у війні сягнули мільйона військових, пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що за конфіденційною українською оцінкою, зробленою на початку цього року, кількість загиблих українських військових становить 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 року війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.

14:10 Парламент підтримав законопроєкт про збільшення податків у першому читанні, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

13:35 Німеччина надасть додатково 100 мільйонів євро допомоги Україні цієї зими, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

13:00 Президентка Єврокомісії оголосила розподіл портфелів між країнами й кандидатами – портфель єврокомісара з питань розширення та відновлення України отримала представниця Словенії Марта Кос, яка буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС. Раніше очікувалось, що портфель отримає представник Латвії, досвідчений єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

12:25 Велика Британія не дозволить далекобійні удари по Росії без згоди США, пише The Times з посиланням на джерела. Очікується, що США, ймовірно, можуть дати "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас, як зазначає видання, в адміністрації президента США все ще є розкол у думках щодо цього.

11:50 ЄС готується надати нове фінансування до кінця року, незалежно від участі США. Гроші будуть виділені відповідно до пропозиції G7 про використання заморожених російських активів для допомоги Києву, пише Financial Times.

11:30 Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 49 населених пунктів: 46 – у Хмельницькій області, 2 – у Дніпропетровській області та 1 – у Чернігівській області.

11:25 Сьогодні відключення електроенергії не плануються, підтвердили в Міненерго.

11:15 Вночі росіяни атакували енергооб’єкти на Сумщині, внаслідок чого були знеструмлені м. Суми та частина Сумської і Чернігівської областей, повідомили в "Укренерго".

11:10 Сьогодні, 17 вересня, рівень споживання електроенергії станом на 09:30 був на 1,2% вищим, ніж в цей же час у понеділок, 16 вересня. Вчора, 16 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 13 вересня.

10:20 В ніч на 17 вересня (з 19:00 по 06:00) радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БпЛА із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, мис Чауда ТОТ Криму. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА (67%). Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулися в Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

За минулі сім днів було збито 257 із 312 (82%) запущених по Україні БПЛА, ще 57 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

254,2% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

98,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

412,3% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

588,4% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

106,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

67,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки, Новомиколаївка, Писарівка, Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка, Радьківка, Новоєгорівка, Часів Яр, Щербинівка, Покровськ, Михайлівка, Мирноград, Олександропіль, Богоявленка, Новодонецьке, Урожайне, Вугледар, Новоолександрівка, Українка та Шевченківка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох РЛС та двох інших важливих об’єктах окупантів. На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного. На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять невдалих штурмів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція в Курській області. Загалом по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Минулої доби втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну РСЗВ, 66 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 27 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:30 Росіяни здійснили черговий воєнний злочин – стратили мечем беззбройного українського військовополоненого зі звʼязаними скотчем руками, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна зробила кроки для розв'язання проблеми нестачі особового складу, але затримки і недостатність військової допомоги Заходу Україні продовжують обмежувати її здатність створювати ефективні бойові підрозділи, здатні захищати критичні райони і брати участь у загальній ініціативі на театрі воєнних дій.

• Зеленський повторив, що вторгнення України в Курську область змусило Росію перенаправити частину ресурсів на оборону в цей регіон, але Україна все ще потребує достатніх ресурсів і дозволу Заходу для завдання ударів по військових об'єктах в Росії, щоб зменшити навантаження на українські сили на всьому театрі військових дій.

• Росія продовжує нарощувати свій довгостроковий військовий потенціал, поступово збільшуючи чисельність своїх збройних сил.

• Іран створює умови для створення ядерної зброї, одночасно продовжуючи сигналізувати про свою готовність відновити ядерні переговори зі Заходом.

• Окремим чиновникам міністерства оборони Росії продовжують пред'являти звинувачення в корупції, в той час як російське військове керівництво докладає більш широких зусиль для викорінення корупції в міноборони.

• Станом на 16 вересня українські війська просунулися вперед у Глушковському районі Курської області, а російські війська відвоювали деяку територію в цьому районі.

• Українські війська повернули території поблизу Харкова та Покровська.

• За повідомленнями, Росія продовжує примушувати мігрантів воювати в російській армії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: