На Львівщині вперше виявили метапневмовірус.

За тиждень з 10 по 16 березня на Львівщині скоротилася захворюваність на грип та ГРВІ, включно із COVID-19, однак вперше виявили метапневмовірус. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Вперше за попередній тиждень було виявлено метапневмовірус! Паралельно циркулюють віруси грипу А, В, аденовірус, РС-вірус, лабораторно підтверджено 6 випадків коронавірусу", – інформують у центрі.

За даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, за 11-й тиждень 2025 року (10.03–16.03) в порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ, включно із COVID-19, знизилась на 12,2% або на 2679 випадків. За тиждень зареєстровано 19 209 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій проти 21 888 випадків за 10-й тиждень поточного року. Інтенсивний показник захворюваності у Львівській області перевищив епідемічний поріг на 79,9%.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність серед дітей до 17 років знизилась на 10,4%, серед дорослих – на 13,7%. Загалом 44,1% (8473 випадки) захворювань – це діти, та 55,9% (10 736 випадків) – дорослі. Найбільша частка хворих серед дітей 5–14 років (24,3%) та дорослих 30–64 років (29,9%).

Разом зі зниженням кількості хворих зріс рівень госпіталізації на 8,1% (на 28 випадків). За 11 тиждень на стаціонарному лікуванні з приводу ГРВІ, у т. ч. COVID-19, перебували 375 пацієнтів, зокрема 196 дітей (52,3%).