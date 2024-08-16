905-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Михайлівське, Перемога, Самотоївка, Хотинь, Кіндратівка, Костянтинівка, Бояро-Лежачі, Юр’єве Сумської області; Приколотне, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Райгородка Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Торецьк, Неліпівка, Дружба, Малинівка, Побєда, Нводонецьке, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка, Бургунка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артилерійські системи та два склади ПММ. На Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки. На Краматорському напрямку точилися чотири бої у районах Часового Яру. Противник успіху не мав. На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку ворог п’ять разів наступав, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Гуляйпільському напрямку обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також, українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.

09:30 Україна може вільно використовувати передані Канадою танки і бронемашини та іншу техніку на території Росії, заявили в четвер у Міністерстві національної оборони Канади.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи вживають заходів для консолідації та координації управління поточними українськими операціями в Курській області, продовжуючи висвітлювати успіхи українських військ.

• Російські мілблогери стверджують, що українські війська продовжують просуватися вперед у деяких районах Курської області на тлі загального уповільнення темпів українських операцій у цьому районі.

• Російські війська зберігають відносно високі темпи наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть якщо Україна тисне на російські війська в Курській області.

• Кремль і російське військове командування створюють складну, дублюючу і поки що неефективну структуру командування і управління для російської відповіді на українське вторгнення в Курській області. Затримка зі створенням цієї складної російської структури в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію.

• Схоже, що Кремль має більш скоординований підхід до забезпечення свого контролю над російським інформаційним простором, ніж до вирішення своїх військових проблем і проблем командування в Курській області.

• Ймовірно, Кремль намагається поспіхом створити новий інформаційний простір, в якому переважатимуть кооптовані російські мілблогери та визнані російські державні пропагандисти.

• За повідомленнями, українські війська використовують надане Заходом обладнання в Курській області, але їхні можливості завдавати ударів по російських військових об'єктах на території Росії за допомогою зброї, наданої Заходом, залишаються обмеженими.

• Україна організовує створення гуманітарного коридору для евакуації російського цивільного населення, яке постраждало внаслідок триваючої Курської операції, заповнюючи очевидний вакуум, залишений адміністрацією Курської області, і виконуючи міжнародні правові вимоги щодо евакуації цивільного населення.

• Український Генеральний штаб повідомив, що в ніч з 13 на 14 серпня українські війська успішно завдали ударів з безпілотників по російських авіабазах в Росії.

• Російський уряд 15 серпня подав законопроект про зниження віку вступу до Російського добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту Росії (ДОСААФ) з 18 до 14 років.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: