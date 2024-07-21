Берлін і Мінськ ведуть перемовини щодо долі засудженого до страти німця.

Деякі експерти припускають, що йдеться про обмін Ріко Кріґера на кілера ФСБ Вадіма Красікова.

 

 

Білоруське міністерство закордонних справ веде консультації з німецькою стороною щодо долі засудженого в Білорусі до страти громадянина Німеччини Ріко Кріґера (Rico Krieger). Про це повідомив телеканал Belsat з покликом на  слова речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

 

«Контакти з німецькою стороною на цю тему, звичайно ж, були. Цей злочинець є громадянином Німеччини, і нам зрозуміла турбота про нього німецької сторони. У повній відповідності з міжнародними нормами та двосторонніми угодами білоруською стороною забезпечено до цієї особи консульський доступ», – заявив Анатолій Глаз.

 

За його словами, Білорусь запропонувала «конкретні рішення щодо варіантів розвитку ситуації», згідно з урахуванням прохання МЗС Німеччини. Що за рішення, не уточнюється.

 

Як вже подавало наше видання, наприкінці червня Мінський обласний суд визнав 30-літнього уродженця Берліна, співробітника Німецького Червоного Хреста Ріко Кріґера винним за кількома  статтями карного кодексу Білорусі: «Незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин» (ст. 295 КК РБ), «Умисне приведення в непридатність транспорту та шляхів сполучення» (ст. 309 КК РБ), «Створення чи участь в екстремістському формуванні» (ст. 361-1 КК РБ), «Аґентурна діяльність» (ст. 358-1 КК РБ), «Найманство» (ст. 133 КК РБ) та «Акт тероризму» (ст. 359 КК РБ). На підставі цих звинувачень Кріґера засуджено до страти через розстріл.

 

Міжнародні експерти припускають, що, найімовірніше, в ході німецько-білоруських консультацій йтиметься про обмін Кріґера на когось, хто перебуває у німецькій в’язниці. Найімовірнішою кандидатурою для обміну з німецького боку вважається Вадім Красіков – агент-кілер ФСБ Росії. Наразі він відбуває довічний термін у німецькій в’язниці за вбивство у Берліні чеченського польового командира  Зелімхана Хангошвілі. Поза тим, на сумлінні Красікова ще багато замовних вбивств.

21.07.2024

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