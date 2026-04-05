Польські прикордонники фіксують падіння спроб нелегального переходу кордону з Білорусі.

Цьому посприяли комплексні заходи з ущільнення польсько-білоруського кордону та зміна міґраційної політики.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (МВСіА) заявило про значне зниження кількості спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю. Речники відомства вказують на ефективність міґраційної політики та посилену роботу прикордонних служб. Про це повідомив телеканал PolsatNews з покликом на заяву МВСіА.

За даними польського міністерства внутрішніх справ, у першому кварталі 2026 року було зафіксовано лише 158 спроб незаконного перетину кордону, тоді як за той же період 2022 року їх було понад три тисячі. За оцінкою міністерства, таке помітне покращення ситуації стало результатом послідовної державної політики та збільшення інвестицій в охорону державного кордону.

«Рішуча політика уряду, інвестиції в безпеку кордонів та служба офіцерів Прикордонної служби призвели до зменшення кількості міґрантів на кордоні з Білоруссю майже на 96 відсотків. Ключову роль відіграли дії співробітників прикордонної служби, які щоденно охороняють східний кордон країни», – йдеться в заяві МВСіА.

У комюніке також наголошується на важливості запроваджених нових правових норм, у тому числі припинення права на притулок. За словами влади, раніше цим механізмом «зловживали особи, які намагалися нелегально потрапити до Польщі».

МВСіА запевняє, що, незважаючи на явне зниження міґраційного тиску, воно не має наміру відмовлятися від подальших заходів щодо зміцнення безпеки. «Міґрація перебуває під контролем, але ми не втрачаємо пильності. Тривають інвестиції у прикордонну інфраструктуру на ділянці з Білоруссю, зберігається тимчасовий контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою», – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, що з 2021 року після масових спроб зловмисників продертися крізь кордон з боку Білорусі польська влада створила фізичний бар'єр у вигляді паркану заввишки 5,5 метра, обнесеного колючим дротом. Кордон також контролюється камерами та іншими електронними пристроями. Незважаючи на це, в останні роки кордон неодноразово зазнавав натисків груп міґрантів, а 6 червня 2024 року під час зіткнень було вбито польського солдата. Прикордонники також неодноразово повідомляли про виявлення підкопів під кордоном, через які міґранти намагалися проникнути до Польщі.