У Німеччині ліквідовано дві найбільші у світі бот-мережі.

Aisuru та Kimwolf стояли за масштабними кібератаками.



Дві найбільші у світі мережі ботів були ліквідовані внаслідок масштабної міжнародної операції. Про це повідомив телеканал Euronews. В операції брали участь фахівці з боротьби з кіберзлочинністю з Німеччини, Сполучених Штатів і Канади. Їхні спільні дії дозволили зупинити діяльність мереж Aisuru та Kimwolf, які, за даними слідства, стояли за серією масштабних атак в інтернеті.

Представники німецької поліції, прокуратури та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю заявили, що обидві мережі «несли значну загрозу для ІТ-інфраструктури через свої масштаби та атакуючий потенціал».

Бот-мережа (ботнет) це система комп'ютерів або підключених пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням, якими віддалено керують оператори. Такі мережі використовуються для кібератак, крадіжки даних, здирництва та інших злочинних дій. Власники пристроїв, як правило, навіть не підозрюють, що їхня техніка стала частиною злочинної інфраструктури.

За даними слідства, бот-мережа Aisuru охоплювала кілька мільйонів скомпрометованих пристроїв – від домашніх маршрутизаторів до вебкамер. Мережа Kimwolf, пов'язана з Aisuru, складалася переважно зі заражених Android TV-приставок. Масштаби обох мереж оцінювався в мільйони пристроїв, що робило їх одними з найпотужніших інструментів для кібератак у світі.

Слідство встановило, що ботнети використовувалися для проведення розподілених атак на кшталт DDoS. Під час таких атак зловмисники спрямовують величезні обсяги трафіку на вибрані цілі, перевантажуючи їх та виводячи з ладу. Міністерство юстиції США, яке брало участь в операції, заявило, що Aisuru та Kimwolf здійснювали «рекордні за масштабами атаки», порушуючи роботу сервісів та компаній у всьому світі. Кіберзлочинці часто вимагали грошей у своїх жертв, які в деяких випадках зазнавали збитків на десятки тисяч доларів.

Правоохоронні органи Німеччини та Канади ідентифікували двох ймовірних адміністраторів бот-мереж. Їхні імена не розкриваються, проте влада заявила, що їм загрожують серйозні юридичні наслідки.

Експерти зазначають, що ліквідація Aisuru та Kimwolf стала однією з найбільших перемог міжнародної спільноти у боротьбі з кіберзлочинністю за останні роки. Масштаби мереж та їхня здатність завдавати шкоди критичній інфраструктурі робили їх поважною загрозою для держав, бізнесу та приватних користувачів.