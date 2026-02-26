У Москві заочно судять німецького скульптора Тіллі за висміювання Путіна.

Тіллі створював карнавальні платформи з комічним зображенням російського диктатора.

У Москві розпочався заочний судовий розгляд проти німецького скульптора та карнавального художника Жака Тіллі (Jacques Tilly). Російська влада звинувачує його в «дискредитації армії» та «образі почуттів вірян». На засіданні у четвер, 26 лютого, суддя Костянтин Очіров майже годину заслуховував, як прокурор зачитувала свідчення свідків та експертів, а також результати розслідувань за звинуваченнями проти Тіллі. Про це повідомив телеканал WDR.

Приводом для кримінальної справи стали сатиричні платформи, створені Тіллі для карнавалу в Дюссельдорфі. У своїх роботах художник неодноразово висміював російського диктатора Владіміра Путіна та критикував розв'язану ним війну проти України. Одна з найвідоміших робіт Тіллі, яку широко траслювали ЗМІ, – фігура Путіна у кривавій ванні, пофарбованій в кольори українського прапора. Також згадувалася платформа з фігурами Путіна та патріарха Кіріла, зображеними під час орального сексу.

За версією звинувачення, скульптор «поширював фейки про російську армію», оскільки його роботи нібито ображають Путіна як верховного головнокомандувача РФ. Окрім того, були зачитані по суті однакові заяви трьох свідків, які назвали себе «віруючими християнками» і заявили, що їхні релігійні почуття були ображені.

Перше судове засідання очікувалося ще наприкінці грудня 2025 року, але було перенесено на 28 січня, а потім – на 26 лютого. У разі обвинувального вироку Тіллі можуть присудити штраф або позбавлення волі на строк до десяти років. Наступне засідання призначено на 16 березня.

Сам художник ставиться до процесу іронічно. В інтерв'ю німецьким ЗМІ він заявив, що кримінальна справа не вплине на його роботу. «Звичайно, ми продовжуватимемо це робити. Було б смішно, якби ми зараз налякалися», – сказав художник телеканалу WDR.

Тіллі не бере участі в засіданнях суду особисто і, за його словами, досі не отримував із Росії жодних офіційних повідомлень. Також скульптор сказав, що не має ні найменшого наміру наймати адвоката, оскільки не хоче тим самим надавати цьому суду значущості.

Незважаючи на процес у Москві, цього року на карнавалі в Дюссельдорфі знову з'явилися платформи з майстерні Тіллі. Три з них були присвячені сатирі на Путіна. Проте цього разу скульптор не обійшов увагою і президента США Дональда Трампа. Шанувальники карнавалу по всій Німеччині висловлювали свою солідарність з Тіллі останніми тижнями.