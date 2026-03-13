Лукашенко погрожує використати «Орєшнік» проти країн НАТО.

Так він відреагував на слова Зеленського, що «Орєшнік» у Білоусі – це «легітимна ціль».

 

 

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що розміщений на білоруській території російський ракетний комплекс «Орєшнік» – це «легітимна ціль». «Це дурість справжнісінька, і дурні про це говорять. Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим " Орєшніком" по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Боже збав. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішуватимемо питання», – цитує слова Лукашенка білоруське державне інформагентство «Белта».

 

Білоруський лідер заявив, що не просто «спатиме і спостерігатиме», якщо НАТО і Україна «законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі». Він пообіцяв ударити ракетою – хоч на 70 км, хоч на 200 км.

 

«Ви що, думаєте, якщо вони законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі, я спатиму і спостерігатиму. 70 км можу, 200 км. У нас є чим дістати. Тому я б їм радив не брязкати мовою і не в'якати. Вважають "Орєшнік" законною ціллю – будь ласка», – застеріг Лукашенко.

 

«Орєшнік» – це російська балістична ракета середньої дальності та однойменний ракетний комплекс, який міністерство оборони США ідентифікує як варіант РС-26 «Рубеж». У грудні 2025 року комплекс було розгорнуто в Білорусі.

 

Диктатор Росії Владімір Путін стверджує, що боєголовки «Орєшніка» «неможливо перехопити» і що кілька боєголовок, використаних у конвенційному ударі, можуть бути «такими ж руйнівними, як і ядерний удар». Проте західні експерти скептично оцінюють такі заяви, зазначаючи, що «Орєшнік» – це, найімовірніше, система, створена з перероблених радянських технологій, яку російська влада намагається видати за нову «суперзброю».

 

Перше бойове використання «Орєшніка» зафіксовано 21 листопада 2024 року. Росія намагалася вразити цехи заводу «Південьмаш» у Дніпрі. Проте жодних серйозних руйнувань завод не зазнав. Так само безрезультатно завершилося застосування «Орєшніка» для удару по Львівщині у січні 2026 року.

 

13.03.2026

До теми

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.