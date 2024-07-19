Громадянина Німеччини засудили в Білорусі до страти.

Йдеться про співробітника Німецького Червоного Хреста Ріко Кріґера.

У Білорусі до смертної кари було засуджено німецького громадянина. Про це у п'ятницю, 19 липня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на відповідь міністерства закордонних справ Німеччини.

«Цей випадок відомству відомий. Міністерство закордонних справ та амбасада в Мінську надають постраждалому консульські послуги й активно представляють його інтереси перед владою Білорусі. Смертна кара є жорстоким і нелюдським видом покарання, який відкидається Німеччиною за будь-яких обставин. Ми добиваємося у всьому світі її скасування та відмови від приведення її у виконання щодо всіх постраждалих», – наголошується в листі-відповіді МЗС Німеччини.

Раніше білоруський Telegram-канал «Мотолько. Помоги» повідомив, що в Білорусі наприкінці червня до страти засудили громадянина ФРН та співробітника Німецького Червоного Хреста Ріко Кріґера (Rico Krieger). Автори публікації стверджують, що чоловіка звинуватили за статтями «Незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин» (ст. 295 КК РБ), «Умисне приведення в непридатність транспорту та шляхів сполучення» (ст. 309 КК РБ), «Створення чи участь в екстремістському формуванні» (ст. 361-1 КК РБ), «Аґентурна діяльність» (ст. 358-1 КК РБ), «Найманство» (ст. 133 КК РБ) та «Акт тероризму» (ст. 359 КК РБ). На підставі цих звинувачень Ріко Кріґера засуджено до страти через розстріл. «Чи набрав вирок законної сили, а також чи оскаржено його, наразі невідомо», – повідомляє телеканал Belsat.

За даними правозахисної організації «Вясна», білоруські слідчі органи розглядали справу Кріґера в контексті діяльності полку імені Кастуся Калиновського – білоруського добровольчого формування, яке воює на боці України у війні проти Росії.

Як передавала раніше білоруська служба «Радіо Свобода», шостого червня у Мінському обласному суді розпочався процес над 30-літнім уродженцем Берліна Ріко Кріґером. Зі сторінки Кріґера в соцмережі LinkedIn випливає, що з 2021 року він працював техніком швидкої допомоги в Німецькому Червоному Хресті. З 2014 до 2017 року був співробітником служби безпеки амбасади США в Берліні, а з 2017-го до 2021-го – помічником домашньої медсестри в будинку для літніх людей в Ораніенбурзі. Білоруське видання «Наша Нiва» пише, що в Німеччині у Ріко Кріґера залишилася неповнолітня дитина.