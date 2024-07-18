Байден може вийти з перегонів вже цими вихідними.

У Демократичній партії зростає тиск на президента, аби він зняв свою кандидатуру.

 

 

Джо Байден близький до ухвалення рішення про зняття своєї кандидатури з боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Про це повідомило видання Axios з покликом на свої джерела. Чинний глава Білого дому може офіційно оголосити про це вже цими вихідними, стверджують джерела видання.

 

Декілька високопосадовців Демократичної партії повідомили Axios, що зростаючий тиск з боку партійних лідерів і близьких друзів все більше переконує Байдена в необхідності знятися з президентських перегонів, які відбудуться в листопаді.

 

Як соратники по партії, так і донори демократів і самого Джо Байдена впевнені, що він уже не зможе змінити громадську думку про свій стан здоров'я і можливість виконувати обов'язки президента в майбутньому. Більше того, багато демократів побоюються, що у разі висування Байдена партія не лише ганебно програє президентські вибори, а й проміжні вибори до Конґресу. В приватному порядку про це президентові, за даними американських ЗМІ, заявила колишня речниця Палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі. За даними CNN, вона готова та публічно закликати Байдена зняти свою кандидатуру.

 

Раніше телеканал CNN і газета The New York Times повідомили, що Джо Байден останніми днями став «більш відкритим» до аргументів про те, чому йому варто відмовитися від участі у виборах глави держави.

 

18.07.2024

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