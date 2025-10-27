Трамп запевнив, що не піде на третю президентську каденцію.

Водночас він заявив, що для додаткової каденції в нього є чудові соціологічні передумови.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спростував чутки, що нібито він планує піти на третю президентську каденцію. Хоча балотування на третю каденцію й заборонено згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, проте експерти обговорювали можливість обходу цієї заборони. Це, наприклад, було б можливим, якби Трамп пішов на вибори 2028 року в ролі кандидата у віцепрезиденти. Після гіпотетичної перемоги особа, яка балотувалася у президенти могла б зрезигнувати з посади, що відкрио б Трампові шлях до легітимної третьої президентської каденції.

 

У понеділок, 27 жовтня, спілкуючись з журналістами на облавку Air Force One, який летів з Малайзії до Токіо, Дональд Трамп офіційно оголосив, що не буде балотуватися на посаду віцепрезидента в 2028 році, попри те, що, за його словами, має «чудові результати в соцопитуваннях», але це «не сподобалося б людям». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

 «Я маю найкращі результати в опитуваннях, які коли-небудь мав. Я щойно залагодив вісім воєн, а дев'ята наближається. Я міг би це зробити. Але я не зроблю цього. Я вважаю, що це було б занадто добре. Я думаю, що людям це не сподобалося б. Це не було б неправильно», – зазначив президент США.

 

Напередодні колишній радник Трампа Стів Беннон (Steve Bannon) в інтерв'ю тижневику Economist заявив, що Трамп стане президентом втретє. «Трамп стане президентом у 2028 році, і люди повинні змиритися з цим. У відповідний час ми представимо план, – пообіцяв він, не розкриваючи, однак, жодних подробиць. Він пояснив, що Трампу знадобиться третій термін, щоб реалізувати всі свої наміри. «Ми повинні завершити те, що почали, і президентство Трампа є провидінням, яке допоможе завершити цю справу», – додав він.

 

Трамп, якому 2028-го виповниться 82 роки, неодноразово загравав з ідеєю попрацювати довше двох конституційно передбачених термінів, жартуючи з цього приводу на мітингах та тролячи своїх опонентів бейсболками та плакатами з написом «Трамп 2028». Деякі союзники сприйняли ці сигнали поважно, припускаючи, що команда Трампа вивчає правові й політичні шляхи для реалізації цього плану.

27.10.2025

