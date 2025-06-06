Сварка Трампа з Маском обвалила акції їхніх компаній.

Маск закликав до імпічменту президента, а той пригрозив позбавити компанії бізнесмена субсидій.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та власник Tesla і SpaceX, колишній голова Департаменту ефективності уряду DOGE, найбагатша людина світу Ілон Маск вступили у різкий публічний конфлікт у соціальних мережах. Трамп, зокрема, погрожував компаніям Маска позбавленням субсидій, а той у відповідь заявив, що президентові потрібно оголосити імпічмент та замінити його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Ця публічна сварка призвела до того, що курс акцій їхніх компаній різко впав. Цінні папери підприємства Маска Tesla втратили за кілька годин майже 15% – з 322 до 275 доларів за одиницю. Водночас акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group, заснованої 2021 року, втратили приблизно 11%, подешевшавши з 21,8 до 19,3 долара.

 

Конфлікт між двома колишніми союзниками розпочався після того, як Маск жорстко розкритикував законопроєкт Трампа про податки й бюджет, в якому зберігалися податкові пільги й при цьому зростали федеральні видатки. Трамп же призакинув главі Tesla, що той «роздратований, тому що ми прибрали стимули для електромобільної галузі — а це мільярди доларів».

 

Маск у соцмережі Х назвав брехнею свою поінформованість про деталі законопроєкту щодо скасування пільг виробникам електромобілів, а також заявив, що без його підтримки президент США не виграв би виборів, а республіканцям не вдалося б взяти під контроль Палату представників Конґресу США. «Така невдячність», – обурився Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн доларів.

 

Далі більше, Маск написав, що Трамп фігурував у так званих «файлах Епштейна», – документах фінансиста Джеффрі Епштейна , якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. «Це справжня причина, чому файли так і не були опубліковані», – написав Маск.

 

Трамп у соцмережі TruthSocial пригрозив позбавити компанії Маска держсубсидій і написав, що «Ілон збожеволів». «Я не проти того, що Ілон виступав проти мене, але він повинен був зробити це кілька місяців тому», – написав голова Білого дому.

 

Маск, своєю чергою, оголосив про намір створити власну нову політичну партію в США і запустив опитування в соцмережі Х про це. Понад 80% із понад 2,5 млн тих, хто проголосував, погодилися з цим.

06.06.2025

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