Американські ЗМІ нагадали Трампові, що ще зовсім недавно він сам виступав проти ракетних атак по Росії.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той не дозволив Києву атакувати країну-загарбника. Про це повідомляє газета The Hill з покликом на пост Трампа у його соціальній мережі True Social, в якому той згадав аґресивну війну Росії проти України. Президент Трамп пообіцяв незабаром «цікаві часи», і виправдовував гіпотетичний наступ України проти Росії.

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це якби великій спортивній команді, у якої фантастичний захист, не дозволяли грати в нападі. Немає шансів на перемогу! Так і з Україною та Росією. Нечесний і жахливо некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, а тільки дозволив захищатися. І що з цього вийшло? Незважаючи на це, ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом — НУЛЬ ШАНСІВ. Попереду цікаві часи!!!», – написав Трамп у дописі на Truth Social. Очевидно глава білого дому мав на увазі політику адміністрації Байдена проти використання Україною американських ракет далекого радіусу дії для атак всередині Росії.

Газета The Hill в цьому контексті нагадала, що наприкінці у 2024 року, тобто вже після перемоги Трампа на президентських виборах Джо Байден, який ще залишався президентом, санкціонував суттєву зміну політики США, дозволивши Україні використовувати американські ракети великої дальності для атак на об'єкти в Росії. І тоді Трамп різко розкритикував це рішення свого попередника, назвавши його «дурістю» та заявив, що розгляне можливість скасувати його, щойно увійде до Білого дому.