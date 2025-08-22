Трамп закинув Байдену, що той не дозволив Україні дати відсіч Росії.

Американські ЗМІ нагадали Трампові, що ще зовсім недавно він сам виступав проти ракетних атак по Росії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той не дозволив Києву атакувати країну-загарбника. Про це повідомляє газета The Hill з покликом на пост Трампа у його соціальній мережі True Social, в якому той згадав аґресивну війну Росії проти України. Президент Трамп пообіцяв незабаром «цікаві часи», і виправдовував гіпотетичний наступ України проти Росії.

 

«Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це якби великій спортивній команді, у якої фантастичний захист, не дозволяли грати в нападі. Немає шансів на перемогу! Так і з Україною та Росією. Нечесний і жахливо некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, а тільки дозволив захищатися. І що з цього вийшло? Незважаючи на це, ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом — НУЛЬ ШАНСІВ. Попереду цікаві часи!!!», – написав Трамп у дописі на Truth Social. Очевидно глава білого дому мав на увазі політику адміністрації Байдена проти використання Україною американських ракет далекого радіусу дії для атак всередині Росії.

 

Газета The Hill в цьому контексті нагадала, що наприкінці у 2024 року, тобто вже після перемоги Трампа на президентських виборах Джо Байден, який ще залишався президентом, санкціонував суттєву зміну політики США, дозволивши Україні використовувати американські ракети великої дальності  для атак на об'єкти в Росії. І тоді Трамп різко розкритикував це рішення свого попередника, назвавши його «дурістю» та заявив, що розгляне можливість скасувати його, щойно увійде до Білого дому.

22.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25 | | Штука
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25 | | Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Доживемо до американського понеділка
Юрко ТИМЧУК
Потім пасувало б ще дочекатися п’ятниці, щоб хоч трохи зрозуміти – світ остаточно пустився берега чи то просто серпневе сонце голову напекло. Огляд подій тижня.
18.08.25 | | Україна
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25 | | Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.