Директорка Нацрозвідки США звинуватила Обаму у «зрадницькій змові» проти Трампа.

Йдеться про звинувачення Росії у втручанні у вибори в США 2016 року на користь Трампа.

 

 

Директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Ґаббард звинуватила експрезидента США Барака Обаму та його адміністрацію в організації «зрадницької змови» 2016 року проти тоді ще президента-електа Дональда Трампа. У програмі Sunday Morning Futures на телеканалі Fox News Ґаббард заявила, що володіє «переконливими доказами» того, що Обами безпідставно ініціював розслідування колаборації Трампа та Росії. «Наслідки цього, чесно кажучи, історичні», – сказав вона.

 

Ґаббард запевняла в етері телеканалу, що Москва нібито не мала «ні наміру, ні можливості» втрутитися у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році. За її словами, Барак Обама та його адміністрація після поразки на виборах демократичної кандидатки Гілларі Клінтон «сфабрикували відповідні звіти», щоб нібито «завадити Трампу керувати країною».

 

«Таким чином, створення цієї сфабрикованої розвідувальної інформації, яка стверджує, що Росія допомогла Дональду Трампу обратися, суперечило всім попереднім оцінкам, зробленим у місяці, що передували виборам, які стверджували прямо протилежне: у Росії не було ні наміру, ні можливості спробувати сфальшувати вибори президента США», – заявила Ґаббард. Вона звинуватила експрезидента й адміністрацію у «придушенні волі американського народу» та пообіцяла притягнути винних до відповідальності.

 

Напередодні Ґаббард опублікувала доповідь про нібито «фальшування» колишніх розвідданих адміністрацією тодішнього голови держави. У документі, зокрема, йдеться, що в серпні 2016 року співробітник міністерства внутрішньої безпеки США повідомив попередника Ґаббарда Джеймса Клеппера (James Clapper) про те, що «немає жодних ознак» маніпулювання підрахунком голосів.

 

Проте насправді тодішня американська влада й не стверджувала, що Кремль якимось чином міг вплинути на підрахунок голосів. Йшлося головним чином про те, що Росія через своїх аґентів, підконтрольні канали інформації та лояльних гакерів намагалася підіграти Трампові у його виборчій кампанії й водночас дискредитувати його конкурентку Гілларі Клінтон.

 

Конґресмен-демократ Джим Гаймс (Jim Himes) від штату Коннектикут, який входить до Комітету з питань розвідки Палати представників, назвав звинувачення Ґаббард у державній зраді «безпідставними». «В оцінці адміністрації Обами ніколи не стверджувалося, що російські гакери маніпулювали голосами. Проте Росія проводила операції впливу для зміни громадської думки. Це включало використання фейкових постів у соціальних мережах для сіяння розколу серед американців та витік документів, викрадених з Національного комітету Демократичної партії, для очорнення Гілларі Клінтон, кандидатки в президенти від Демократичної партії», – цитує слова конґресмена газета The New York Times.

 

До речі, серед сенаторів-республіканців у Комітеті з питань розвідки, які готували різні звіти про операції російського впливу, був і Марко Рубіо з Флориди, чинний державний секретар США.

 

21.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Lviv Clarinet Quartet — захисникам
 Дзвенислава Саф’ян
У львівському реабілітаційному центрі NextStep Ukraine відбувся особливий камерний концерт для військових, які проходять курс відновлення після поранень. Перед ними виступив Lviv Clarinet Quartet.
20.07.25 | | Штука
Місяць авторських читань у Львові відзначає 10 річницю
23–26 липня відбудеться Місяць авторських читань — найбільший транскордонний літературний фестиваль Центральної Європи та платформа для презентації української літератури за кордоном, а також для знайомства із сучасними авторами з Чехії, Словаччини та Польщі.
19.07.25 | | Штука
Пригоди позичених романсів
Юрій Винничук
Розвінчування будь-якої фейкової мітології завше пов’язане з агресивним ставленням тих, хто піддався на неї, хто повірив і не хоче зневіри
18.07.25 | | Дискурси
All you need is Lviv
Юлія Баір
Віра привела мене і кожного гостя фестивалю під вільне небо вільного парку імені Хмельницького у вільному Львові. Віра в силу музики і в те, що All you need is Lviv. Lviv is all you need.
17.07.25 | | Галичина
Одна шістнадцята моїх дітей
Тарас Прохасько
З дитинства мені не бракувало оповідок про усіх прадідів і прабаб. Зовсім незнаною була тільки одна – мама мого незнаного діда, Анна...
17.07.25 | | Дискурси
Львівські вистави у фіналі Фестивалю-Премії GRA 
Вистави «Червона рута» та «Я, "Побєда" і Берлін» Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької змагатимуться за перемогу у фіналі сьомого Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії GRA.
17.07.25 | | Штука
Жінка неординарна: постать Тамари Гундорової в літературознавстві
Надія Гаврилюк
Розширювати інтелектуальні горизонти українських науковців, пропонуючи нові дискурси і наративи нашій філології...
16.07.25 | | Україна
Навіщо нам Бетховен
Ілля Обухов
Марно вважати, що колись вдасться повністю пройти музику Бетховена, переварити та засвоїти – це було б сліпотою до справжнього значення, їй належного
16.07.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.