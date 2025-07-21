Йдеться про звинувачення Росії у втручанні у вибори в США 2016 року на користь Трампа.

Директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Ґаббард звинуватила експрезидента США Барака Обаму та його адміністрацію в організації «зрадницької змови» 2016 року проти тоді ще президента-електа Дональда Трампа. У програмі Sunday Morning Futures на телеканалі Fox News Ґаббард заявила, що володіє «переконливими доказами» того, що Обами безпідставно ініціював розслідування колаборації Трампа та Росії. «Наслідки цього, чесно кажучи, історичні», – сказав вона.

Ґаббард запевняла в етері телеканалу, що Москва нібито не мала «ні наміру, ні можливості» втрутитися у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році. За її словами, Барак Обама та його адміністрація після поразки на виборах демократичної кандидатки Гілларі Клінтон «сфабрикували відповідні звіти», щоб нібито «завадити Трампу керувати країною».

«Таким чином, створення цієї сфабрикованої розвідувальної інформації, яка стверджує, що Росія допомогла Дональду Трампу обратися, суперечило всім попереднім оцінкам, зробленим у місяці, що передували виборам, які стверджували прямо протилежне: у Росії не було ні наміру, ні можливості спробувати сфальшувати вибори президента США», – заявила Ґаббард. Вона звинуватила експрезидента й адміністрацію у «придушенні волі американського народу» та пообіцяла притягнути винних до відповідальності.

Напередодні Ґаббард опублікувала доповідь про нібито «фальшування» колишніх розвідданих адміністрацією тодішнього голови держави. У документі, зокрема, йдеться, що в серпні 2016 року співробітник міністерства внутрішньої безпеки США повідомив попередника Ґаббарда Джеймса Клеппера (James Clapper) про те, що «немає жодних ознак» маніпулювання підрахунком голосів.

Проте насправді тодішня американська влада й не стверджувала, що Кремль якимось чином міг вплинути на підрахунок голосів. Йшлося головним чином про те, що Росія через своїх аґентів, підконтрольні канали інформації та лояльних гакерів намагалася підіграти Трампові у його виборчій кампанії й водночас дискредитувати його конкурентку Гілларі Клінтон.

Конґресмен-демократ Джим Гаймс (Jim Himes) від штату Коннектикут, який входить до Комітету з питань розвідки Палати представників, назвав звинувачення Ґаббард у державній зраді «безпідставними». «В оцінці адміністрації Обами ніколи не стверджувалося, що російські гакери маніпулювали голосами. Проте Росія проводила операції впливу для зміни громадської думки. Це включало використання фейкових постів у соціальних мережах для сіяння розколу серед американців та витік документів, викрадених з Національного комітету Демократичної партії, для очорнення Гілларі Клінтон, кандидатки в президенти від Демократичної партії», – цитує слова конґресмена газета The New York Times.

До речі, серед сенаторів-республіканців у Комітеті з питань розвідки, які готували різні звіти про операції російського впливу, був і Марко Рубіо з Флориди, чинний державний секретар США.