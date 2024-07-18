На цьому тлі загострилися дискусії про зняття Байдена з президентських перегонів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден захворів на коронавірус. Його тест на цю недугу дав позитивний результат. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на медичний висновок, опублікований на сайті Білого дому. Раніше у Байдена були виявлені симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів, включно з нежиттю та кашлем. Після цього лікарі взяли у нього аналізи на COVID-19.

У Білому домі запевнили, що голова держави легко переносить захворювання. Однак його запланований на четвер, 18 липня, виступ на конференції UNIDOSUS у Лас-Вегасі скасовано.

«Раніше сьогодні після першого заходу у Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний тест на COVID-19. Він неодноразово вакцинований, і він має легкі симптоми», – повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre). На час самоізоляції пан Байден перебуватиме вдома в Рехобот-Біч (штат Делавер). Йому вже зробили першу ін'єкцію противірусного препарату Paxlovid.

COVID-19 у Джо Байдена діагностують не вперше. Востаннє про виявлення у 81-річного президента США коронавірусної інфекції Білий дім повідомляв у липні 2022 року. Тоді симптоми у нього були помірні, він працював у дистанційному режимі. Про одужання президента Білий дім повідомив через сім днів після позитивного результату тестування.

На тлі новин про хворобу президента загострилися дискусії щодо доцільності його участі у виборах. Зокрема доволі різко про необхідність зняття Байдена з перегонів висловилася колишня спікерка Палати представників Конґресу Ненсі Пелосі. Як подає телеканал CNN покликом на джерела в Білому домі, Пелосі заявила у розмові з Байденом, що його участь у президентських виборах позбавляє Демократичну партію шансів на перемогу. Покликаючись на останні опитування громадської думки, вона запевняла президента, що він не зможе перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. У відповідь Байден заявив, що бачив опитування, які прогнозують його перемогу, розповіло інше джерело телеканалу.