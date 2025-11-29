Трамп оголосив про намір анулювати 92% указів свого попередника.

Йдеться про ті укази, які Джо Байден підписував за допомогою автопера.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір скасувати більшість указів свого попередника Джо Байдена. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на пост господаря Білого дому в соцмережі Truth Social. За твердженням Трампа, Байден підписав 92% усіх документів та указів за допомогою машини для підписів, яку ще називають «автопером» (autopen). За твердженням американського президента, всі ці документи припиняють свою дію і більше не мають сили.

 

«Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою автоматичної ручки, а це приблизно 92% з них, цим припиняють свою дію і не мають подальшої юридичної сили. Джо Байден не брав участі в самому процесі підписання, і якщо він заявить, що брав, йому буде висунено звинувачення у лжесвідченні», – написав Трамп.

 

Чинний президент США додав, що люди, які керували механізмом автопідпису, «робили це незаконно». За його твердженням, «радикальні ліві божевільні, які оточили Байдена навколо прекрасного столу Resolute в Овальному кабінеті, забрали в нього президентство», підписуючи його ім'я машиною для підпису. Трамп не уточнив, які саме укази підпадають під ці 92%.

 

Нагадаємо, що у вересні в президентській «алеї слави» в західному крилі Білого дому фотографію Джо Байдена замінили на зображення «автопера».

 

Насправді президенти США почали використовувати машини для підпису (autopen) з 2005 року, коли президентом був республіканець Джордж Буш-молодший. Міністерство юстиції дозволило не підписувати документи від руки. Щоправда, сам Буш користувався автопером дуже рідко. Масово використовувати цю технологію для підписання законопроєктів, значно розширивши її застосування, почав Барак Обама. Відтак «автоперо» стало стандартною практикою, особливо для підписання великої кількості документів, хоча деякі укази все ще вимагали особистого підпису. 

 

Зокрема й Дональд Трамп використовував атоперо під час свого першого президентства. Він сам підтвердив це, зазначивши, що застосовував машину для підпису «лише для дуже неважливих паперів».

 

29.11.2025

