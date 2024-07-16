Іран готував замах на Трампа.

Тегеран хотів помститися експрезидентові за вбивство командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у 2020 році.

 

 

Влада Сполучених Штатів за останні кілька тижнів отримала дані розвідки про змову Ірану з метою замаху на експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на свої джерела в Білому домі. Водночас, як зазначає телеканал, вказівок на зв'язок між Іраном та Томасом Метью Круксом (Thomas Matthew Crooks), який вчинив замах на Трампа 13 липня, немає.

 

На тлі отриманих повідомлень від розвідки секретна служба США кілька тижнів тому посилила безпекові заходи щодо Дональда Трампа, передає CNN. Кандидата в президенти США попереджали, що йому небажано проводити вуличні мітинги. При цьому, за словами джерел, у певний момент секретна служба припинила перевіряти гостей на зустрічах з Дональдом Трампом.

 

CNN зазначає, що офіційні особи Ірану неодноразово заявляли про готовність помститися американським військовикам за вбивство командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у 2020 році. Президентом США тоді був Дональд Трамп, і саме він віддав наказ про ліквідацію Сулеймані. Співрозмовники телеканалу стверджують, що отримані нещодавно розвіддані вказують на зростання загрози для пана Трампа.

 

Нагадаємо, що 13 липня на Дональда Трампа було вчинено замах під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії. Вже згаданий Томас Метью Крукс кілька разів вистрелив у Трампа з рушниці AR-15 з даху сусідньої будівлі. Куля зачепила вухо кандидата у президенти. Внаслідок стрілянини на передвиборчому мітингу одна людина загинула, ще двоє отримали тяжкі поранення. 20-річного стрільця вбили під час затримання співробітники секретної служби.

16.07.2024

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