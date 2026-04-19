Іран знову заблокував Ормузьку протоку.

Кілька торгівельних суден зазнали обстрілу в протоці.

Збройні сили Ірану в суботу, 18 квітня, оголосили про відновлення «суворого контролю» над Ормузькою протокою, скасувавши рішення про відкриття цього стратегічно важливого водного шляху, ухвалене в рамках перемовин з Вашінґтоном. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У заяві, яка транслювалася на державному іранському телебаченні, повідомлялося, що нібито США порушили обіцянку, продовживши морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і з них.

«Доти, доки США не відновлять свободу судноплавства для всіх суден, які заходять до Ірану, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься під суворим контролем», – йдеться в заяві.

Пізніше військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) попередили, що «жодне судно не повинно залишати свої якорні стоянки в Перській затоці або Оманській затоці». «Наближення до Ормузької протоки буде розцінюватися як співпраця з противником, і судно, яке порушило наказ, стане мішенню», – йдеться в заяві КСІР.

Джерела у сфері судноплавства повідомили, що щонайменше два судна , які рухалися 18 квітня під індійським прапором потрапили під вогонь і були підбиті під час спроби пройти водним шляхом. За певною інформацією, їх обстріляли катери берегової охорони КВІР. Пізніше Індія заявила, що МЗС в Нью-Делі викликано посла Ірану, де йому було висловлено глибоку стурбованість тим, що два судна під індійським прапором потрапили під вогонь у протоці.