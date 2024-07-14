Трампа поранили у вухо.

На експрезидента було вчинено замах під час передвиборчого мітингу.

На колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа було вчинено замах під час передвиборного мітингу в місті Батлері у штаті Пенсільванія. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Трамп вижив, куля нападника лише зачепила вухо жертви.

Нападник загалом вистрелив тричі. За мить після першого постріла Трампа обступили його аґенти безпеки і швидко вивели зі сцени. Було видно, як з вуха Трампа стікає кров. Його терміново доставили до шпиталю.

На цей момент відомо, що Трамп вже виписаний з лікарні і повернувся до свого будинку в Нью-Джерсі. Його життю й здоров’ю нічого не загрожує.

Стала відомою і особа ймовірного стрільця, як стверджує Федерального бюро розслідувань США, це – 20-річний Томас Метью Крукс (Thomas Matthew Crooks), родом з Бетел-Парку в Пенсільванії. Це місто розташоване приблизно за 70 км від Батлера, де було скоєно замах. Крукс ще не притягувався до кримінальної відповідальності. Його мотиви з'ясовуються.

Ймовірно Крукс вів стрілянину з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 з даху сусідньої будівлі, розташованої приблизно за 100 метрів від місця проведення мітингу. У заяві Секретної служби йдеться, що ймовірний зловмисник був нейтралізований співробітниками спецслужб, і внаслідок поранення помер на місці. Також загинув один глядач, і ще двоє людей отримали тяжкі поранення та перебувають у критичному стані.