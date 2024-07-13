Спонсори демократів заморозили $90 млн через Байдена.

Вони вимагають зняття президента США з перегонів.

 

 

Група великих спонсорів Демократичної партії Сполучених Штатів призупинила переказ пожертв на президентські перегони на загальну суму понад 90 мільйонів доларів. Про це повідомляє газета The New York Times (NYT) з покликом на два джерела. Кошти будуть заморожені доти, допоки партія замінить чинного президента США Джо Байдена іншим кандидатом у передвиборчій кампанії.

 

За словами співрозмовників видання, було заморожено також частину «восьмизначних зобов'язань». Імена донорів, які вирішили відкликати обіцяні чеки, не називаються.

 

У матеріалі NYT говориться, що суму $90 млн все ще не було переказано на рахунки комітету політичних дій Future Forward. Видання пов'язує таке рішення спонсорів із невдалим виступом Джо Байдена на дебатах з Дональдом Трампом. Зазначається, що відмова від переказу коштів відбувається на тлі спроб багатьох політиків-демократів та симпатиків партії переконати чинного президента Байдена вийти з перегонів.

 

У самому Future Forward відмовилися від коментарів. Консультант комітету сказав, що очікує на повернення донорів, щойно «поточна невизначеність» буде вирішена. Ще одне джерело, близьке до Future Forward, сказало, що комітет ухиляється від ухвалення важливих стратегічних рішень до часу, коли стане зрозумілим, хто очолюватиме передвиборчі перегони.

 

За даними NYT, демократичний комітет перед дебатами планував зібрати понад $700 млн на кампанію Джо Байдена. До цього моменту вдалося зібрати лише $430 млн.

 

Наразі Джо Байден відмовляється виходити з президентської кампанії. Президентські вибори у США призначено на п’яте листопада.

13.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Що робити з Байденом?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Більшість американців не хочуть бачити наступним президентом ні Байдена, ні Трампа. Проте останнього принаймні акцептують у власній Республіканській партії. З Байденом же ситуація значно критичніша.
12.07.24 | | У світі
Дитинство в Радянській Україні (3)
Роман Мацюк
Пам'ятаю твердження батька, якого тоді не міг зрозуміти: "Якщо колись повстане незалежна Україна, то держава буде ще більш куревською, аніж під Совєтами"
11.07.24 | | Минуле
Свіжий вітер літератури
Цього року фестиваль у Львові продовжує традицію проведення спецпроєкту “Місяць авторських читань: пліч-о-пліч”, завдяки якому, ми матимемо змогу відчути свіжий вітер чеської і української літератури серед липневої спеки.
11.07.24 | | Штука
«Тартюф» Оскараса Коршуноваса
Комедія «Тартюф» Мольєра від всесвітньо відомого литовського режисера Оскараса Коршуноваса – стильна, сучасна і надзвичайно актуальна постановка на Великій сцені театру 13 та 14 липня завершуватиме сезон 2023/2024 у Національному театрі імені Марії Заньковецької.
10.07.24 | | Штука
Вписування в історію
Юрко ТИМЧУК
«Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики», – сказала після встановлення світового рекорду Ярослава Магучіх. Стрибунка виявилася на висоті, бо інші в історію вляпуються.
09.07.24 | | Україна
Уривки
Ігор Калинець
Нагадуючи про нинішні 85-ті уродини великого Поета, публікуємо "Уривки" з його збірки «Світогляд Світовида» (квітень–жовтень 1973 року).
09.07.24 | | Минуле
Липень із мистецтвом у Jam Factory Art Center
Липень у Jam Factory Art Center насичений та цікавий: презентація кіноперформансу про українського композитора, джазові концерти, кураторська екскурсія виставкою, лекція в рамках перформативної лабораторії.
09.07.24 | | Штука
«Уточнюйте значення слів...»
Андрій Содомора
Номінал монети з обігом затирається, а значення слова, «внутрішня форма» його, образ, із часом – не прочитується, наче на дно западає
08.07.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.