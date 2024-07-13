Спонсори демократів заморозили $90 млн через Байдена.

Вони вимагають зняття президента США з перегонів.

Група великих спонсорів Демократичної партії Сполучених Штатів призупинила переказ пожертв на президентські перегони на загальну суму понад 90 мільйонів доларів. Про це повідомляє газета The New York Times (NYT) з покликом на два джерела. Кошти будуть заморожені доти, допоки партія замінить чинного президента США Джо Байдена іншим кандидатом у передвиборчій кампанії.

За словами співрозмовників видання, було заморожено також частину «восьмизначних зобов'язань». Імена донорів, які вирішили відкликати обіцяні чеки, не називаються.

У матеріалі NYT говориться, що суму $90 млн все ще не було переказано на рахунки комітету політичних дій Future Forward. Видання пов'язує таке рішення спонсорів із невдалим виступом Джо Байдена на дебатах з Дональдом Трампом. Зазначається, що відмова від переказу коштів відбувається на тлі спроб багатьох політиків-демократів та симпатиків партії переконати чинного президента Байдена вийти з перегонів.

У самому Future Forward відмовилися від коментарів. Консультант комітету сказав, що очікує на повернення донорів, щойно «поточна невизначеність» буде вирішена. Ще одне джерело, близьке до Future Forward, сказало, що комітет ухиляється від ухвалення важливих стратегічних рішень до часу, коли стане зрозумілим, хто очолюватиме передвиборчі перегони.

За даними NYT, демократичний комітет перед дебатами планував зібрати понад $700 млн на кампанію Джо Байдена. До цього моменту вдалося зібрати лише $430 млн.

Наразі Джо Байден відмовляється виходити з президентської кампанії. Президентські вибори у США призначено на п’яте листопада.