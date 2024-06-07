835-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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04:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

04:20 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:

Станом на 23:30 відбулося 73 бойових зіткнення. За поточну добу російські окупанти завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 35 авіаційних ударів 58-ми КАБами, застосували 477 дронів-камікадзе. Ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Тернів та М’ясожарівки. Втрат територій та позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку активність російських загарбників обмежилась п’ятьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Калинівки успішно відбито нашими захисниками. Ситуація напружена, триває бій в районі Калинівки.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Сокола, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Новопокровського та Прогресу. Наразі 22 атаки ворога відбито, шість боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.

На Курахівському напрямку ворог пʼять разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Успіху не мали. Ситуація під контролем Сил оборони.

Дев’ять разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Времівському напрямку в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, під контролем Сил оборони, втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по чотирьох районах зосередження особового складу, одному району скупчення озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та одному РЛС окупантів.

07.06.2024

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