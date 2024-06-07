Меркель приховувала інформацію про тактику шантажу Путіна.

Вона знала про наміри Росії обмежити постачання газу до Європи через Україну, щоб шантажем досягти запуску «Північного потоку – 2».

Колишня бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель перед своїм виходом до демісії наприкінці 2021 року володіла інформацією про наміри Росії обмежити постачання газу до Європи через Україну. Про це пише німецький діловий часопис Handelsblatt з покликом на закриті документи щодо газогону «Північний потік – 2». За даними видання, Меркель навмисно приховала цю інформацію.

Уряд Німеччини підозрював, що Кремль таким чином готує операцію зі шантажу Європи. У ноті міністерства економіки країни від серпня 2021 року, яку цитує Handelsblatt, йдеться, що російська влада, спричинивши таким чином дефіцит газу, може спробувати форсувати введення «Північного потоку – 2» в експлуатацію попри те, що німецька влада ще не встигла провести необхідну сертифікацію.

У документі зазначалося, що поведінка Росії «може мати драматичні наслідки», особливо на тлі того, що наповнення газосховищ у Німеччині йде «дуже повільно». До липня 2021-го сховища, що належать «Газпрому», були заповнені тільки наполовину.

Ця нота, за даними Handelsblatt, була надіслана ​​тодішньому міністру економіки та близькому соратнику Меркель Петеру Альтмаєру (Peter Altmaier), а він поінформував кабінет міністрів. Проте інформація так і не стала надбанням громадськості.

Водночас видання Handelsblatt нагадало, що в жовтні 2021 року воно запитувало Меркель про обсяги поставок російського газу. Тодішня бундесканцлерка, відповідаючи на запитання, запевнила, що не бачить ознак того, що Росія скорочує постачання газу до Європи. Вона порадила уникати, здавалося б, простих пояснень високих цін на газ.