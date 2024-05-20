Із спроб «ЕСТЕТИЧНИХ КОМЕНТАРІВ» до «КОБЗАРЯ»

Попід горою, яром, долом, Мов ті діди високочолі, Дуби з гетьманщини стоять. У яру гребля, верби вряд, Ставок під кригою в неволі І ополонка – воду брать... Мов покотьоло червоніє, Крізь хмару сонце зайнялось. Надувся вітер; як повіє – Нема нічого: скрізь біліє... Та тільки лісом загуло.

Не так багато у Шевченка, маляра й поета, зимових пейзажів. «Зимовим», принаймні в моїй дитячій уяві, поставав сам поет, дарма що автор «Садка вишневого...» Франко ж, автор «Безмежного поля в сніжному завої...», навпаки, – «весняним»: у батьківській хаті, під рушниками, висіли два портрети – Шевченка, що в кожусі, смушковій шапці, Франка – у вишиванці (в обох же, в очах, – однакова журба за долю України)...

Серед пейзажних творів Шевченка особливу увагу привертає чомусь саме цей пасаж, із «Катерини» (рядки 544-554). Можливо, тому, що вже перший його рядок відлунює у знаній пісні «Гей на горі там женці жнуть, / А попід горою, долом долиною / Козаки йдуть» (її залюбки співала кіннота Української Галицької Армії);озиваються в ній ще й інший зачин Шевченкової поезії: «Ой по горі роман цвіте, / Долиною козак іде...»

Але повернімося до зими. На обрії, «Попід горою, яром, долом», / Мов ті діди високочолі, / Дуби з гетьманщини стоять»... Далі – «яр», «гребля», «верби в ряд», «крига», «ставок під кригою в неволі», а далі – глибина, що прозирає з «ополонки»... «Поезія – як картина», – вкотре згадуємо Горація; відчитуємо цю картину, переводячи погляд зверху вниз, – наче уступами, чи то сходами спускаємось. У центрі – могутні «дуби з гетьманщини», подібні в зимовій паморозі до «дідів високочолих». Гетьманщина, «золотий вік» України... Контрастом до нього – крига, що поневолює ставок, загалом зима, яку цей же Горацій називає «інертною», тобто, на відміну від майстрині весни, «не творчою»...

Над усім цим, у тьмяній, холодній білості, – «крізь хмару сонце зайнялось»... Наче вітер. Та перше ніж подути – «надувся». Бачимо його, з надутими щоками (бурлеск), готового ось-ось, потужно війнувши, забрати з-перед очей геть усе – і війнув, повіяв...

Була картина («tabula picta» – мальована таблиця), яку ми озирали, а тепер ця таблиця (дошка для малювання) – чиста, зітерта («tabula rasa»), вибілена: «Нема нічого: скрізь біліє...» Вітер затирає, змітає, зіскрібує все на своєму шляху. Латиною це дієслово («стирати», «зчищувати», «зіскрібувати») – «radere» (звідси, вже забуте, – «рáдерка», ґумка для стирання написаного на папері). Тією «радеркою», що стирає «писане» на землі, – вітер («aquilo radit terras» – у Горація).

Затерла ця радерка все, що було змальоване словом, навіть – сонце, що «зайнялось» (сонце-«покотьоло» нагадує нам дитячу загадку про сонце: «Котилася тарілочка / По крутій горі...»)... Нема нічого, окрім тьмяної білості, радше блідості (сонця ж немає). Така блідість латиною –«pállor» («mors pallida» – смерть бліда); протилежне – «cándor», осяяна сонцем білість («toga cándida» – білосніжна тога, якою під яскравим сонцем свого краю пишався виключно римський громадянин)...

«Нема нічого»... залишається – настрій. Дивний настрій саме такої, тьмяної, білості... І цей настрій несподівано приводить нас до «Безмежного поля в сніжному завої...», до завивання сніжного вихору, чий голос – у звукописі Франкової мініатюри, до прагнення людини вихопитися з того блідого, що тугою сковує душу, холодного простору...

Долучається – й Верлен. Та в нього – не безмежне засніжене поле, а безмежна нудьга поля (внутрішній пейзаж): «Dans l’interminable ennui de la plaine…»... Бо це – «Романси без слів», «tabula rasa», чиста дошка; на ній – нічого для ока, лише голос, щось таке, що й словом не вловити, хіба що – музикою слів, бо ж саме вона, музика, – передусім (de la musique avant toute chose).

У Шевченка – це голос вітру, що затер усе, вимів, вибілив: «Нема нічого: скрізь біліє... / Та тільки лісом загуло»...