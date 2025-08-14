Про сьогоднішній настрій

Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найбільш вірогідними й очікуваними для наших громадян.

Безкровне здобуття незалежності та майже фантастичне відбиття російського бліцкригу в 2022 році ще не змогли вилікувати нашу ментальність і настроїти на очікування успіху і перемоги.

Ми все ще не маємо достатньо сильної віри, що успіх і перемога – це те, що ми можемо і чого заслуговуємо.

"Ой, що ж то буде на Алясці – Трамп нас напевно продасть і змусить до капітуляції" – однак це лише емоції, бо навіть найдосвіченіші експерти й аналітики не можуть спрогнозувати результатів завтрашньої зустрічі. Бо навіть Трамп сам не знає, що він вчудить наступної миті – це ми спостерігаємо останні пів року.

А чого ж нам очікувати? Нічого. Принаймні не падати ще перед вистрілом.

З достатньою впевненістю можемо стверджувати, що:

1. Українці не погодяться на капітуляцію – пряму чи закамуфльовану під мирну угоду.

2. Росії не потрібні наші території. Мета цієї війни – знищити українську націю і українську державність. На жаль, цього не розуміють у США і все ще погано розуміють в ЄС.



3. Трамп прагне відірвати Росію від Китаю, він вірить у цю провальну ідею і впевнений, що зможе досягнути успіху. Задля цього він готовий рятувати Росію від санкцій, заплющувати очі на її злочини, нехтувати міжнародним правом і тим більше – інтересами України.

4. Якщо міжнародне право не буде дотримане і Росія не буде покарана як агресор, то жодна країна ніколи не зможе відчувати себе у безпеці. Тому – рано чи пізно – Росія мусить програти, виплатити Україні всі відшкодування і відкотитися до кордонів 1991 року. Цього не станеться у найближчі роки. Але якщо цього не станеться взагалі, то світ зануриться у хаос безпекової невизначеності. Ціна нашої перемоги – це ціна світової безпеки.

5. У нас є один надійний союзник, який прагне зберегти міжнародне право як гарантію світової безпеки, – це Європейська Унія. У спілці з Норвегією, Канадою, Японією і Австралією. Це наша надійна опора і підстава вважати, що ми зможемо протистояти агресору аж до остаточної перемоги.

6. Припинення вогню, тимчасові перемир’я, політичні компроміси – це не закінчення війни. Це етапи продовження нашого протистояння. Україна опиниться у безпеці аж тоді, коли Росія припинить бути імперією, коли ця псевдофедерація розпадеться. Розпад Росії – це кошмарний сон для США, тому її будуть рятувати від такого сценарію. Тому наша війна не скоро закінчиться.

7. Росія – це світове Зло. За останні 100 років вона поширила свої метастази по всьому світові. Залізла в мізки людей, в державні та громадські структури, в інформаційні агентства й аналітичні центри. Державні перевороти, наркобізнес, терористичні акції, піратство, владна корупція, локальні геноциди – мало які злочини не були спричинені чи підтримані Росією. Ми єдині, хто може це Зло знищити.

8. Для нас це війна на виживання. Якою би не була наша влада, скільки би не було зрадників і ухилянтів – мусимо продовжувати боротьбу. Для порятунку своєї нації та прийдешніх поколінь українців.

Нам дуже важко.

Нам ще довго буде важко.

Але ми спроможні.