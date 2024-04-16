783-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 За підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявлено порушення на загальну суму більше ніж 10 млрд грн., повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир. До ризикованих сфер належать неефективне використання земель оборони, нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, гуманітарна допомога та оборонні закупівлі.

13:00 Російські війська в Україні використовують так звану тактику амеби: оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими групами всюди та сподіваються, що десь з'явиться шанс, пояснив керівник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц.

12:45 Дрони-камікадзе літакового типу вразили радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області РФ, яка контролювала небо на 700 км углиб України, повідомило джерело в Службі безпеки України. Модернізований комплекс "Небо-У" вартістю $100 млн допомагав російським військам виявляти українські засоби ураження і підтримував бомбардувальники, що атакували КАБами українське прикордоння: "Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці".

Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13 Головне Управління військової контррозвідки СБУ – перший знищено в Білгородській області РФ. Також, за словами співрозмовника агентства, нещодавно було виведено з ладу радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

12:25 Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів", через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі, а через "Угринів" – і в бік України, повідомив в коментарі кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Через «Ягодин» за минуло добу пропустили лиш 70 вантажівок при спроможності пункту пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.На цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок. Зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині" – 900 та 450 вантажівок відповідно.

12:05 На ранок через дощ та шквальний вітер без світла залишаються близько 35 000 споживачів в 173 населених пунктах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської областях, повідомили в Укренерго.

12:00 Вчора з 20:00 до 22:00 для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії загальним обсягом 800 МВТ·год.

11:55 Україна не має необхідної кількості озброєння, щоб успішно протистояти російській навалі, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS:

"Я кажу вам відверто − без допомоги шансів перемогти у нас не буде. І треба бути набагато сильнішим за свого ворога − ось про що я говорю. Сьогодні артилерійські снаряди – 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. Літаків – 1 до 30. Як можна воювати? Ми ж не просимо якусь особливу зброю. І ніхто не просить дати 500 чи 300 літаків − Росія, до речі, 300 літаків використовує тільки на території України! У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля."

11:35 Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України на ринках світу за гроші ЄС може стати постійною, це дасть Європі час розгорнути власне виробництво снарядів, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Чехія вже уклала контракт на закупівлю перших 180 тис. снарядів для України, які будуть доставлені у найближчі місяці, і працює над тим, щоб забезпечити ще 300 тис. снарядів. Закупівлі відбуваються за фінансової підтримки двох десятків країн.

11:10 Через мережеві обмеження вчора і нині застосовуються графіки відключень у Харківській області, повідомили в Міненерго. Загалом енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 64 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському, після цього він має бути опублікований у офіційному парламентському виданні "Голос України" і набере чинності через місяць із наступного дня після публікації.

10:20 Спікер Палати представників США Майк Джонсон вчора представив, спочатку на закритому засіданні республіканці, а потім публічно, чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки (заборона TikTok, використання конфіскованих російські активи для допомоги Україні, ленд-ліз для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги). План полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроекти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

Поточний план не містить жодних положень про кордон, за словами представника Республіканської партії Кевіна Херна, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні.

10:10 Вночі росіяни атакували 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим). Усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 88 із 93 (95%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

210,%5 танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

79,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

259,2% автомобільної техніки (з них 5,2% за минулий тиждень),

376,7% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

53,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі спростував спекуляції про нібито навмисно слабку атаку Ірану на Ізраїль:

"Я бачив повідомлення про те, що іранці хотіли зазнати невдачі, що ця вражаюча і ганебна поразка була спланована, і що надали раннє попередження, щоб допомогти Ізраїлю підготувати свою оборону і обмежити будь-яку потенційну шкоду. Все це категорично не відповідає дійсності. Та інформація, яку США отримали через посередників від Ірану, не містила подробиць його атаки по Ізраїлю, і події минулих вихідних засвідчили, що метою Тегерана явно було спричинити значні руйнування і жертви, перевантаживши ізраїльську ППО."

09:40 Білий дім не підтримає окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, заявили речник національної безпеки Джон Кірбі та прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

09:30 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян до лав збройних сил Росії для участі у бойових діях в Україні. В останній листівці, написаній англійською мовою, іноземців запрошують приєднатися до "спеціального" підрозділу російської армії, пропонуючи щомісячну зарплату в розмірі 2200 доларів США, аванс 2000 доларів США, російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання. • В середині 2023 року в Інтернеті з'явилися оголошення про вербування, адресовані громадянам сусідніх країн, зокрема Вірменії та Казахстану, з пропозицією щомісячної заробітної плати в розмірі 1973 доларів США та авансу в розмірі 5140 доларів США. Протягом 2023 року Росія також зверталася до мігрантів з Центральної Азії всередині Росії. Нещодавно з'явилися повідомлення про мігрантів з Індії та Непалу, яких вербували і відправляли воювати в Україну. • Цілком ймовірно, що багато з тих, хто був завербований, не є професійними солдатами, а трудовими мігрантами, і їх примушували воювати під фальшивими приводами або з пропозицією фінансових стимулів. Кількість іноземних громадян у російських збройних силах, швидше за все, невелика, і вони інтегровані у вже існуючі, а не "спеціальні" підрозділи. Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і, зважаючи на значні втрати - наразі, за оцінками, 913 осіб щодоби, - їй необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи притоку особового складу.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи продовжують попереджати, що військова допомога США є життєво важливою для здатності українських сил захищатися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, розпочнуться наприкінці весни і влітку.

• Високопоставлений естонський військовий посадовець описав активізацію російських наступальних операцій на фронті та ударних кампаній у глибокому тилу як такі, що мають на меті підірвати волю України до боротьби та єдність Заходу.

• Російські війська продовжують адаптувати свою тактику використання безпілотників уздовж лінії фронту в рамках наступально-оборонної гонки озброєнь, щоб послабити українську технологічну адаптацію з нівелювання російської переваги в матеріально-технічному забезпеченні уздовж лінії фронту.

• Російські чиновники активізували зусилля, спрямовані на посилення "виправдання" Іраном широкомасштабних іранських ударів по Ізраїлю 13 квітня, які фальшиво прирівнюються до ізраїльського удару 1 квітня, спрямованого проти офіційних осіб Корпусу вартових ісламської революції в Дамаску.

• Російське інсайдерське джерело стверджує, що російські чиновники готуються передислокувати деяких колишніх членів "групи Ваґнера", які служили в Африканському корпусі, до Бєлгородської області.

• Голова окупаційної адміністрації Криму Аксьонов прийняв указ про обмеження трудової міграції в окупованому Криму, що нівелює зусилля Кремля, спрямовані на пом'якшення дефіциту робочої сили.

• Російські державні ЗМІ підхопили грузинські протести проти запропонованого закону, подібного до російського закону про "іноземних агентів", що, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на посилення політичного розбрату в Грузії.

• За повідомленнями, з осені 2022 року в Росії зросла кількість випадків кримінального переслідування чоловіків, які ухиляються від обов'язкової військової служби.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: