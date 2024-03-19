Білий дім не має наміру не визнавати Путіна президентом.

Водночас Вашінґтон не вітатиме його з перемогою на виборах.

 

                           Джейк Салліван

 

Вибори президента Росії не відповідали критеріям свободи та справедливості, заявив на брифінгу з журналістами радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. «Вибори в Росії не були ні вільними, ні справедливими. Ніщо в результатах виборів не було непередбачуваним», – цитує його слова газета USA Today.

 

Салліван зазначив, що Путін арештовував своїх політичних опонентів і що деякі з них трагічно загинули напередодні виборів цього тижня. Передовсім він згадав про смерть опозиційного лідера Алєксєя Навального, який помер минулого місяця в таборі за полярним колом. Водночас радник американського президента заявив, що Сполучені Штати не мають наміру не визнавати Путіна президентом і готові до наступних шести років напружених відносин.

 

«Реальність така, що Путін – президент Росії. Ми мали справу з цією реальністю на тлі всього в Україні та інших кроків, що суперечать інтересам США, які ми спостерігали з боку цього президента і Росії під його керівництвом. І ми продовжимо діяти у цій реальності. Але ця реальність не скасовує того, що вибори не відповідали критеріям свободи та справедливості», – зазначив Салліван.

 

Водночас заступник прессекретаря Держдепартаменту США Ведант Пател (Vedant Patel) повідомив, що з Вашінґтона «дзвінків з привітаннями (на адресу Путіна) не буде». Він назвав голосування, яке відбулося в Росії, «неймовірно недемократичним процесом».

 

Нагадаємо, що центрвиборчком РФ за підсумками опрацювання 100% протоколів виборчих комісій заявив, що Владімір Путін отримав 87,28% голосів на президентських виборах, які відбулися 15–17 березня. Нинішня каденція стане для нього вже третьою поспіль і п’ятою загалом. Незалежні спостерігачі заявили про шалені фальшування результатів волевиявлення росіян.

 

Російська опозиція закликала країни Заходу не визнавати результатів голосування. Однак у заявах представників США, Євроунії та країн, що входять до НАТО, хоч і пролунала різка критика виборів, але не йшлося про невизнання їхніх результатів.

19.03.2024

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