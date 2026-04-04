Путін виставив Вірменії ультиматум щодо зближення з Євроунією.

Пашинян, своєю чергою, зауважив, що у Вірменії демократія, на відміну від Росії.

Російський диктатор Владімір Путін, приймаючи в Кремлі прем'єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна, фактично виставив йому ультиматум, закликаючи робити вибір між зближенням з Європейською Унією чи збереженням членства у Євразійському економічному союзі. Про це повідомив телеканал Euronews.

«Ми бачимо, що у Вірменії йде дискусія про розвиток відносин із Євроунією. Але треба прямо та чесно сказати, що членство у митному союзі і з ЄУ, і з Євразійським економічним союзом неможливе», – сказав Путін.

Російський лідер запевнив, що Москва ставиться до цього «абсолютно спокійно». Проте натякнув, що в разі децизії Єревана на користь Європи у Вірменії можуть виникнути проблеми з поставками російського газу. Путін нагадав вірменському гостю що зараз Росія продає газ його країні за «суттєво нижчою ціною», ніж Євроунії. «Ціни на газ у Європі перевищують 600 доларів за тисячу кубометрів, тоді як Росія постачає газ до Вірменії по 177,5 за тисячу кубометрів», – сказав він Пашиняну.

Вірменський прем'єр погодився, що його країна не може одночасно бути членом обох блоків. Проте зазначив, що наразі Єреван може поєднувати членство в Євразійському економічному союзі з розвитком співпраці з Брюсселем. «Наразі Єреван може збалансувати ці дві адженди, що й має намір робити. І коли процеси дійдуть до того, що потрібно буде ухвалити рішення, я впевнений, що ми, тобто громадяни Республіки Вірменія, ухвалимо це рішення», – зазначи він.

Пашинян також заявив Путіну, що «Вірменія – демократична країна», де політичні процеси відбуваються постійно. «Двічі на рік у нас проходять муніципальні вибори, які також дуже політизовані, тому що внаслідок наших політичних реформ люди голосують за чи проти політичних партій», – сказав Пашинян. Він також додав, що, на відміну від Росії, у Вірменії немає політичних в'язнів, заявивши: «У загальному контексті, якщо чесно, у нас немає учасників політичних процесів у місцях позбавлення волі. У нас є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Але для нас це принципове питання».