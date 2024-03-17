За Путіна «проголосувало» понад 87% росіян.

Такі результати екзитполу ВЦВГД і ФОМ.

Володимир Путін, який балотується на п'ятий термін, набирає щонайменше 87% голосів на виборах президента РФ, які проходили 15-17 березня. Про це повідомляє інформаційне агентство Interfax з покликом на результати опитування на виході з виборчих дільниць, проведених Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) та Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

За даними екзитполу ВЦВГД, на виборах президента Путін перемагає із результатом рівно 87%. За даними ФОМ, він лідирує з результатом 87,8%.

Попередній максимальний результат за всю історію президентських виборів у РФ продемонстрував Путін на виборах 2018 року – тоді він переміг із результатом 76,69% голосів.

В екзитполі ВЦВГД на другому місці кандидат від КПРФ Микола Харітонов із результатом 4,6% голосів, на третьому – Владислав Даванков від партії «Нові люди» (4,2%), Леонід Слуцький від ЛДПР на четвертому місці з 3% голосів.

Згідно з екзитполом ФОМ, друге місце у Харітонова (4,7% голосів), третє – у Даванкова (3,6%), на четвертому місці Слуцький (2,5%).

Частка недійсних бюлетенів склала, за даними ВЦВГД 1,2%, ФОМ – 1,4%.