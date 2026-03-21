США тимчасово скасували санкції щодо іранської нафти.

Експерти вважають це рішення доволі парадоксальним для країни, яка воює з Іраном.

Сполучені Штати тимчасово, на місяць, зняли санкції з іранської нафти, щоб знизити ціни на енергоносії, які зросли внаслідок блокування Тегераном судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомила телерадіокорпорація ВВС.

Увечері в п'ятницю, 20 березня, міністерство фінансів США опублікувало ліцензію, яка на 30 днів знімає заборону на купівлю та продаж нафти і нафтопродуктів з Ірану за умови, що вони станом на цей день уже були запомповані в танкери й перебували в дорозі. Ліцензія не дозволяє укладати нові угоди. Тиждень тому схоже тимчасове послаблення американських санкцій відбулося щодо російської нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент охарактеризував це рішення як «вузькоспеціалізоване» і «короткострокове». За його оцінкою, це дозволить швидко вивести на світові ринки близько 140 млн барелів нафти, що допоможе частково подолати дефіцит і сприяти зниженню цін, які помітно зросли в результаті блокування Тегераном комерційного судноплавства в Ормузькій протоці через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває вже четвертий тиждень.

Як зазначають експерти, коментуючи це рішення Білого дому, Вашінґтон фактично дозволить Тегерану заробляти на продовженні війни зі США. Вони сумніваються, що іранська нафта допоможе радикально знизити світові ціни на неї, які на тлі перекриття Ормузької протоки та суперечливих заяв президента Трампа про перспективи закінчення війни в Ірані досягали 120 доларів за барель. При цьому скасування санкцій фінансово підтримає режим в Ірані.

«М'яко кажучи, це повна нісенітниця. По суті, ми дозволяємо Ірану продавати нафту, яка потім може бути використана для фінансування військових дій», – зазначив у коментарі для BBC Девід Танненбаум (David Tannenbaum), директор Blackstone Compliance Services, консалтингової компанії, що спеціалізується на морських санкціях. «Це може трохи збільшити пропозицію, але я не думаю, що це кардинально змінить ситуацію, зате викличе масу запитань», – вважає Рейчел Зімба (Rachel Ziemba), старша наукова співробітниця аналітичного Центру нової американської безпеки (Center for a New American Security).