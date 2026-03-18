Керівник контртерористичного центру США подав до демісії на знак протесту проти війни з Іраном.

У листі Трампові Джо Кент наголосив, що не може підтримувати цей конфлікт.

Директор Національного контртерористичного центру (National Counterterrorism Center – NCTC) Сполучених Штатів, 45-річний Джо Кент (Joe Kent) полав до демісії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Оголошуючи про відставку, він пояснив своє рішення незгодою з політикою адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану.

«Після довгих роздумів я вирішив піти у відставку з посади директора Національного контртерористичного центру зі сьогоднішнього дня», – повідомив Кент у вівторок, 17 березня, у соціальній мережі X. Він теж опублікував копію відповідного листа президентові.

Джо Кент був членом команди Трампа та його давнім прихильником. Кандидатуру Кента на посаду голови NCTC Сенат США затвердив у липні минулого року. Ще перед початком операції «Епічна лють», він закликав Білий дім «змінити курс». Таким чином Кент став найвищим представником адміністрації Трампа, який публічно розкритикував американо-ізраїльську операцію в Ірані.

«Іран не представляв безпосередньої загрози для нашої країни, і цілком зрозуміло, що ми розпочали цю війну під тиском з боку Ізраїлю та його потужного лобі в Америці. До червня 2025 року Ви розуміли, що війни на Близькому Сході – це пастка, в якій Америка втрачала дорогоцінні життя наших патріотів і жертвувала багатством та процвітанням країни. Як ветеран, який 11 разів брав участь у бойових діях, і чоловік кавалерки Золотої Зірки, який втратив кохану дружину Шеннон у війні, влаштованій Ізраїлем, я не можу підтримати відправлення нового покоління на смерть у війні, яка не несе жодної користі народу Америки», – заявив Кент у листі до Трампа. Він також стверджував, що «високопоставлені ізраїльські чиновники» та впливовий американські журналісти розповсюджували «дезінформацію», яка підірвала політику адміністрації Трампа «Америка понад усе».

Кент – ветеран сил спеціального призначення ЦРУ. Його дружина Шеннон Кент (Shannon Kent), яка служила у військово-морських силах криптологом, у 2019 році загинула у Сирії внаслідок атаки терориста-смертника.