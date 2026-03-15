Путін створив таємну мініармію кілерів для політичних вбивств.

Яке йдеться в журналістському розслідуванні видань Der Spiegel і The Insider, виявити путінських аґентів вдалося завдяки тому, що вони використовували Google Translate.

Російський Генштаб ще в грудні 2022 року створив засекречену структуру, призначену для ліквідацій та викрадень противників Кремля за межами Росії. Про це йдеться в спільному журналістському розслідуванні тижневика Der Spiegel та видання The Insider, яке було опубліковане в п'ятницю, 13 березня.

За твердженням розслідувачів, таємний підрозділ, відомий як «Центр 795» чи військова частина 75127, замислювалося як повністю автономна одиниця, яка не залежить від інших структур Міністерства оборони РФ. Його керівництво підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу Валерію Герасимову чи його заступнику.

Підрозділ призначався для найважливіших операцій, починаючи від військових операцій в Україні, закінчуючи політичними вбивствами і викраденнями за кордоном. Штабквартира підрозділу розташована у навчальному центрі концерну «Калашников» на території парку «Патриот» у Кубинці під Москвою.

Фінансування «Центру 795» забезпечували близькі соратники Пуіна – співвласник концерну «Калашников» Андрій Бокарєв та голова концерну «Ростех» Сергій Чємєзов. Для комплектування відбирали офіцерів із ФСБ – у тому числі зі спецпідрозділів «Альфа» і «Вимпел», а також з білоруського КДБ. Загалом у підрозділ увійшли близько пів тисячі осіб. Керувати «Центром 795» був призначений виходець з «Альфи» Денис Фісенко.

Підрозділ спочатку створювався для операцій в Україні – ударів по командних пунктах та усунення представників військового та політичного керівництва. Проте суттєвих результатів на цьому напрямі не досяг. Згодом спектр завдань розширився до диверсій проти військових об'єктів та операцій проти опозиціонерів та журналістів за кордоном.

Одна зі закордонних операцій «Центру 795» обернулася повним провалом. Офіцерові центру Денису Алімову доручили організувати викрадення родичів чеченського опозиційного політика Ахмеда Закаєва, який мешкає у Лондоні. Як виконавця Алімов залучив серба, який проживає в США, Дарка Дуровича. Оскільки жоден з них не володів мовою іншого, все листування велося через Google Translate.

«Самі повідомлення передавалися через зашифровані програми, які вони вважали безпечними. Але переклад тексту проходив через сервери, що належать американській технологічній компанії, – сервери, які підпадали під дію ордера ФБР на стеження. Маючи судовий ордер, слідчі змогли отримати доступ до журналів цих перекладів безпосередньо від постачальника послуг, читаючи в режимі реального часу вміст усього оперативного листування у відкритому вигляді, навіть незважаючи на те, що Алімов та Дурович вважали себе захищеними наскрізним шифруванням», – розповідає The Insider.

Таким чином ФБР викрило змовників і заарештувало Дуровича в США в березні 2025 року. Алімова затримали колумбійські правоохоронці в лютому на летовищі аеропорту Боготи. Американське слідство висунуло йому звинувачення в організації вбивства, змові з метою викрадення та фінансування тероризму. Зараз відбувається процес екстрадиції Алімова до США.