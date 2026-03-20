Російський Z-блогер Ілля Ремесло, який виступив проти Путіна, опинився в божевільні. 

Наразі невідомо: йдеться про каральну психіатрію чи спробу уникнути покарання за антипутінські висловлювання.

 

 

Провладного блогера та донощика Іллю Ремесла, який несподівано виступив проти російського диктатора Володимира Путіна, шпиталізували до психіатричної лікарні №3 імені Скворцова-Степанова у Санкт-Петербурзі. Про це написав місцевий інформаційний портал «Фонтанка» з покликом на довідкову службу лікарні. Там журналістові видання сказали, що пацієнтові з таким самим ім'ям, як у Іллі Ремесла, можна передати посилку.

 

За інформацією Telegram-каналу Baza, Ремесла помістили до 16-го відділення лікарні, яке спеціалізується на лікуванні пацієнтів з симптомами психозу, які виникли вперше.

 

Новина про те, що Ремесло потрапив до психіатричного стаціонару, викликала в російські блогосфері припущення про каральну психіатрію. Тим більше, що за радянських часів саме до божевільні імені Скворцова-Степанова відправляли дисидентів. Згідно з іншим припущенням, Ремесло добровільно вирушив до психіатричної лікарні, намагаючись врятуватися від кримінального переслідування, яке йому загрожує після його постів проти Путіна.

 

42-річний Ілля Ремесло — прокремлівський блогер, котрий побудував свою репутацію на боротьбі з російськими опозиціонерами, передовсім – з Олексієм Навальним. Проте останнім часом він зненацька почав публікувати радикально антипутінські тексти. Російського диктатора він називав крадієм, корупціонером і навіть воєнним злочинцем. Один з постів у його Telegram-каналі закінчувався такими словами: «Володимир Путін має піти у відставку та потрапити під суд як воєнний злочинець та злодій».

20.03.2026

