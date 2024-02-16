Білий дім підтвердив наявність загрози з боку Росії у космосі.

Водночас там вважають, що безпосередньої загрози американським супутникам від російської зброї наразі немає.

Джон Кірбі

Білий дім у четвер, 15 лютого, підтвердив, що загроза національній безпеці, про яку напередодні говорили американські законодавці, пов'язана з розробкою Росією зброї проти супутників у космосі. Про це повідомило радіо Voice of America. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що Росія розробляє систему, здатну знищувати супутники на орбіті, але вона ще не розгорнута.

«Це пов'язано із протисупутниковим потенціалом, який розробляє Росія. По-перше, це не активний потенціал, який уже розгорнуто. І хоча прагнення Росії до створення цього конкретного потенціалу викликає занепокоєння, безпосередньої загрози будь-якій безпеці немає», — сказав Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або об'єкти на Землі. Водночас Кірбі назвав розгортання зброї у космосі порушенням міжнародного права та договору, який підписали понад 130 країн, зокрема Росія. Він запевнив, що у Вашінґтоні уважно стежать за цією діяльністю Москви і ставляться до неї дуже серйозно.

«Президент розпорядився розпочати низку початкових дій, включно з додатковими брифінгами для лідерів Конґресу, прямою дипломатичною взаємодією з Росією, з нашими союзниками та партнерами, а також з іншими країнами в усьому світі, інтереси яких поставлені на карту», — наголосив Кірбі. Він додав, що Білий дім не давав зеленого світла на оприлюднення розвідувальних даних про загрозу з боку Росії. Кірбі зазначив: «Розвідувальна спільнота має поважні побоювання з приводу широкого розсекречення цих розвідданих. Вони також вважають, що набагато ефективнішим підходом було б розпочати з приватної взаємодії, а не з негайного оприлюднення розвідданих».

Кірбі прокоментував можливість появи нової російської зброї для знищення супутників на щоденному брифінгу в Білому домі після того, як у середу, 14 лютого, голова комітету з розвідки Палати представників Конґресу США Майк Тернер (Mike Turner) оприлюднив тривожну заяву, в якій наголосив на «поважній загрозі національній безпеці». З’явилися навіть чутки про наміри Росії розмістити ядерну зброю на космічній орбіті. Американські аналітики, які відстежують російські космічні програми, висловили думку, що радше йдеться про ядерний пристрій для засліплення чи блокування електроніки всередині супутників, ніж вибухову ядерну боєголовку для їх збиття.