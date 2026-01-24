У новій оборонній стратегії США Росія перестала бути головною загрозою.

Основний фокус робиться на внутрішній безпеці і скороченні допомоги союзникам.

 

 

Міністерство оборони США опублікувало нову стратегію національної оборони. Як і в стратегії національної безпеки, опублікованій наприкінці 2025 року, основна увага зосереджена на внутрішній безпеці і скороченні допомоги союзникам. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Росія, як вважають у Пентаґоні, в найближчому майбутньому становитиме «постійну, але керовану» загрозу для членів НАТО в Східній Європі.

 

«Протягом занадто довгого часу уряд США нехтував ідеєю ставити американців і їхні інтереси на перше місце, а то й зовсім відкидав її», – наголошується в 34-сторінковому документі, опублікованому Пентаґоном увечері в п'ятницю, 23 січня. Чинна американська влада обіцяє «принципово інший підхід, ніж грандіозні стратегії попередніх адміністрацій після закінчення холодної війни».

 

Нова стратегія передбачає, що союзники США повинні взяти на себе основні зусилля щодо захисту власних інтересів, тоді як Вашінґтон «активно і безстрашно захищатиме інтереси американців у Західній півкулі». «В Європі та інших реґіонах союзники відіграватимуть головну роль у протидії загрозам, які є більш серйозними для них, ніж для нас», – йдеться в документі.

 

«Росія залишиться постійною, але керованою загрозою для східних членів НАТО в найближчому майбутньому», – наголошується в стратегії. Міністерство борони США вказує на те, що РФ зазнає економічних і демографічних труднощів, але залишається державою з сильною армією та промисловістю, а головне – найбільшим ядерним арсеналом у світі.

 

Тому Пентаґон декларує готовність американських збройних сил забезпечити захист країни від російських загроз, але продовжить «калібрувати» роль США в НАТО. «Москва не в змозі претендувати на гегемонію в Європі», – вважають у відомстві, відзначаючи, що європейські члени НАТО перевершують Росію в економіці та населенні, «а значить, і в потенційній військовій силі».

 

Щодо російсько-української війни, то документ знову повторює тезу про те, що Європа повинна взяти на себе головну роль, «з критично важливою, але обмеженою» підтримкою від США.

24.01.2026

