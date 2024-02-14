Голова комітету Палати представників повідомив про поважну загрозу національній безпеці.

Американські телеканали з покликом на свої джерела стверджують, що йдеться саме про російську загрозу.

 

Майк Тернер 

 

Голова комітету з розвідки Палати представників Конґресу США Майк Тернер (Mike Turner) оприлюднив у середу, 14 лютого, незвичайну загадкову заяву, в якій наголосив на «поважній загрозі національній безпеці». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, з тим, щоб Конґрес, адміністрація і наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу», – йдеться у заяві Тернера. Про характер загрози та її джерело він наразі нічого не сказав.

 

Телеканал NBC News з покликом на джерело з Демократичної партії, «знайоме зі загрозою», повідомив, що це «поважна проблема, яка може призвести до дестабілізації ситуації та загрози національній безпеці». Співрозмовник каналу описав це як «потенційну зовнішню загрозу», але не уточнив, звідки вона походить.

 

Телеканал CNN з покликом на джерела повідомив, що загроза пов'язана з Росією. Співрозмовники телеканалу охарактеризували її як «дуже чутливу». Одне з джерел, яке знайоме з розвідданими, заявило, що «насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий російський потенціал, про який нам нещодавно стало відомо». 

 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вже домовився про зустріч із лідерами Конґресу з цього питання. За його словами, у четвер, 15 лютого, він зустрінеться з членами так званої «вісімки» – керівництвом галузевих комітетів обох палат Конґресу.

14.02.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
720-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Бахмутському (7 атак) та Мар’їнському (35 атак) напрямках
13.02.24 | | Україна
Золота доба флейти
Олександра Шутко
У Львівській національній філармонії 22 лютого заслужений артист Юрій Шутко разом з Академічним камерним оркестром «Віртуозами Львова» (диригент – Тарас Вергун) представить нову програму зі скарбниці флейтової музики.
12.02.24 | | Штука
Судова Вишня у житті отця Василя Кондрацького
Мар'ян ХОМЯК
Василь Кондрацький (1864–1946) належить до плеяди священників, які впродовж усього ХІХ та у першій третині ХХ ст. творили українську Галичину
11.02.24 | | Минуле
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24 | | Україна
Театр одного актора
Віталій Портников
«Маленький Радянський Союз» – якщо перефразувати Валерія Залужного – ніколи не виграє у «великого Радянського Союзу». Переможе тільки Україна особистостей
11.02.24 | | Дискурси
Google AI має кращий лікарський такт і ставить кращі діагнози, ніж лікарі.
Дослідники кажуть, що з часом їхня система штучного інтелекту може допомогти демократизувати медицину.
10.02.24 | >>>> | Наука
Старт Фестивалю-Премії «ГРА»
 В умовах повномасштабної війни «GRA» – це не тільки відзначення вистав та їхніх творців, це ще й свідчення того, що український театр, незважаючи на всі перепони, продовжує розвиватися і плідно працювати.
10.02.24 | | Штука
Геракл та Еврістей
Олеся Ісаюк
Залужний став тим, хто врятував загроженого геноцидом і успішно покарав насильника. Усунення Генерала розбудило підсвідому пам’ять про пережиті жахіття, й усіх трясе страхом, що все може повернутися
10.02.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.