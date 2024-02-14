Голова комітету Палати представників повідомив про поважну загрозу національній безпеці.

Американські телеканали з покликом на свої джерела стверджують, що йдеться саме про російську загрозу.

Майк Тернер

Голова комітету з розвідки Палати представників Конґресу США Майк Тернер (Mike Turner) оприлюднив у середу, 14 лютого, незвичайну загадкову заяву, в якій наголосив на «поважній загрозі національній безпеці». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, з тим, щоб Конґрес, адміністрація і наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу», – йдеться у заяві Тернера. Про характер загрози та її джерело він наразі нічого не сказав.

Телеканал NBC News з покликом на джерело з Демократичної партії, «знайоме зі загрозою», повідомив, що це «поважна проблема, яка може призвести до дестабілізації ситуації та загрози національній безпеці». Співрозмовник каналу описав це як «потенційну зовнішню загрозу», але не уточнив, звідки вона походить.

Телеканал CNN з покликом на джерела повідомив, що загроза пов'язана з Росією. Співрозмовники телеканалу охарактеризували її як «дуже чутливу». Одне з джерел, яке знайоме з розвідданими, заявило, що «насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий російський потенціал, про який нам нещодавно стало відомо».

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вже домовився про зустріч із лідерами Конґресу з цього питання. За його словами, у четвер, 15 лютого, він зустрінеться з членами так званої «вісімки» – керівництвом галузевих комітетів обох палат Конґресу.