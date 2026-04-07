Пілотований космічний корабель Orion облетів Місяць і повертається на Землю.

Екіпаж корабля побив історичний рекорд віддалення від Землі та випробував нові скафандри.

 

 

Астронавти місії «Артеміда-2» у понеділок, сьомого квітня  віддалилися від Землі на максимальну відстань за всю історію освоєння космосу. Пілотований ними космічний корабель Orion пролетів над дальньою стороною Місяця. Це дало можливість детально розглянути поверхню природного супутника Землі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз Національної аґенції США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

 

«Екіпаж місії “Артеміда-2“ у складі астронавтів NASA Ріда Вайзмена (Reid Wiseman), Віктора Ґловера (Victor Glover) та Крістіни Кох (Christina Koch), а також астронавта Канадської космічної аґенції Джеремі Гансена (Jeremy Hansen) встановив рекорд з відстані від Землі, пройденої в ході пілотованої місії, перевищивши досягнення 1970 року», – повідомили в NASA.

 

1970-го року екіпаж «Аполлона-13» відійшов від Землі на 400171 км. «Артеміда-2» побила цей рекорд приблизно на 6,5 тисячі км, досягнувши максимального віддалення від Землі в 252756 миль (406 771 кілометр).

 

У понеділок, шостого квітня, після 22:00 за середньоєвропейським часом Центр управління польотами в Г'юстоні втратив зв'язок з екіпажем. У цей момент космічний корабель Orion опинився за зворотнім боком Місяця. Ця пауза тривала рівно 40 хвилин, як і було розраховано. У ці хвилини корабель перебував на мінімальній відстані від Місяця — 6550 км. З такої відстані астронавти змогли уважно розглянути цю частину поверхні природного супутника Землі і провести детальну фотозйомку. Вони також зробили малюнки олівцем та аудіозаписи з описом того, що вони бачать.

 

Зараз астронавти повертаються на Землю. На зворотному шляху вони також спостерігали сонячне затемнення та вели його фото- та відеозйомку.

 

Серед іншого, учасники місії випробували нові скафандри, здатні забезпечити до шести днів дихання в автономному режимі.

 

Шлях на Землю займе близько чотирьох днів. Згідно з планом, 11 квітня о 02:07 за середньоєвропейським часом очікується приводнення астронавтів у Тихому океані біля західного узбережжя США.

07.04.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
