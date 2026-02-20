Трамп наказав Пентаґону оприлюднити всі документи про космітів.

Президент США пояснив, що його крок ґрунтується на «величезному інтересі» до цієї теми.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у четвер, 19 лютого, що доручив керівникові Пентаґону Пітові Геґсету та іншим відповідним агенціям розпочати процес виявлення й оприлюднення урядових файлів, які стосуються інопланетян. Про це повідомив телеканал CNBC з покликом на пост господаря Білого дому в його соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що файли, які будуть ідентифіковані й оприлюднені, також стосуватимуться непізнаних повітряних явищ та непізнаних літаючих об‘єктів, а також «будь-якої іншої інформації, пов’язаної з цими дуже складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями». У дописі на Truth Social президент США заявив, що його крок ґрунтується на «величезному інтересі» суспільства до цієї теми, не надавши додаткових подробиць.

Напередодні Трамп звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у витоку «секретної інформації» про інопланетян. «Я не знаю, чи вони (документи, – ред.) справжні чи ні, але можу сказати вам, що він надав секретну інформацію», – сказав Трамп журналістам на облавку Air Force One.

Нагадаємо, що 14 лютого у своєму подкасті Обама заявив, що інопланетяни реальні, «але я їх не бачив, і їх не тримають у Зоні 51». «Немає жодного підпільного об’єкта, хіба що існує якась величезна змова, яку приховали навіть від президента Сполучених Штатів», – додав Обама.