722-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 94% респондентів висловили довіру ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, 66% - голові ГУР МО Кирилу Буданову (показник зріс із 60% у грудні 2023 року), а також 64% довіряють президенту України Володимиру Зеленському (у грудні йому довіряли 77%), свідчить опитування, проведене 5-10 лютого 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології. До лідерів довіри українців також входить волонтер Сергій Притула, проте його рейтинг довіри знизився до 61% порівняно з 69% у грудні. Новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському формально довіряють 40% опитаних, не довіряють - 21%, а 4% мають невизначене ставлення.

12:40 Завтра президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Парижа цього тижня буде підписано угоду між Україною та Францією про "гарантії безпеки". Післязавтра Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її марґінесі. Зокрема, заплановані переговори президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

12:20 Вчора, 14 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 09:30 на рівні на 0,7% нижче, ніж у вівторок, 13 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 15 лютого, станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 14 лютого.

12:00 Голова комітету з розвідки Палати представників Конґресу США Майк Тернер вчора оприлюднив загадкову заяву, в якій наголосив на «поважній загрозі національній безпеці», закликавши Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози. Медіа спекулюють, що йдеться про розгортання російської ядерної зброї в космосі.

11:30 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 140 населених пунктів на території 14 областей України, підтверджено ураження 138 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:20 У двох населених пунктах Київської області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, пошкоджено сім приватних будинків, попередньо жертв і постраждалих унаслідок ракетної атаки немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

11:05 В аварійний ремонт вийшов блок і корпус ТЕС, після усунення зауважень корпус було повернуто в роботу. У резерві – 11 блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі не фіксується. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:45 Ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів, повідомили в Міненерго. Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури.

10:15 Під час ранішньої ракетної атаки одну ракету збили на Рогатинщині, у результаті падіння уламків загорілася стодола, повідомили у ДСНС.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

188,6% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

69,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

211,4% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

312,2% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

88,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:05 Вночі російські війська атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомили в Повітряних силах.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька обл. РФ);

2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. РФ);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. РФ).

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (67%);

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23 (17%);

2 крилаті ракети «Калібр» (100%);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (100%).

08:25 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:45 Вранці росіяни завдали масового ракетного удару по Україні: крилатими ракетами Х-101/555, крилатими ракетами "Калібр" та балістичними ракетами ЗРК С300/ОТРК "Іскандер-М". Під атакою перебували Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, а також Вінницька, Полтавська, Хмельницька і Тернопільська області. Усі ракети, які летіли на Київ, знищено силами ППО, у Миргородському районі Полтавщини було влучання по складському приміщенню, у Запоріжжі – по обʼєкту інфраструктури міста.

07:35 Під час вранішньої ракетної атаки у Львові лунали вибухи. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що "є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки нема".

07:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили в ніч з 13 на 14 лютого успішно потопили ще один десантний корабель Чорноморського флоту Росії біля південного узбережжя окупованого Криму.

• Як повідомляється, Україна продовжує докладати зусиль, щоб компенсувати російську перевагу в живій силі й техніці, використовуючи більш сучасні системи й обладнання, хоча постійні затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки підривають ці зусилля.

• Росія також намагається досягти переваг на полі бою за рахунок технологічних інновацій, незважаючи на те, що вона зосереджується на накопиченні більшої кількості живої сили й техніки.

• Російська влада може генерувати достатньо нових сил, щоб витримати втрати, спричинені нинішніми темпами наступальних операцій в Україні, до 2025 року.

• Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що реструктуризація і розширення російських збройних сил має на меті посилити російську військову присутність проти Фінляндії й ширшого альянсу НАТО.

• Кремль проводить інформаційні операції проти Молдови, дуже схожі на ті, які він використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках, ймовірно, щоб підготувати умови для виправдання можливої майбутньої російської ескалації проти Молдови.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 14 лютого, що НАТО не бачить безпосередньої загрози військових нападів на члена Альянсу, але зазначив, що існує "постійний ризик" гібридних атак.

• Речник Кремля Пєсков спростував нещодавні західні повідомлення про те, що Росія нещодавно запропонувала заморозити конфлікт в Україні.

• Як повідомляється, Росія розробляє протисупутникову зброю космічного базування.

• Росія продовжує розширювати свою оборонно-промислову базу.

• Російська влада продовжує зусилля з мілітаризації та культурної індоктринації молоді та студентів в окупованій Україні в руслі російської ідентичності та ідеології.

07:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: