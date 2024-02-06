713-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Учасники переговорів у Сенаті США 4 лютого представили запропонований ними законопроект про додаткові асигнування, що – у разі його ухвалення – надасть Україні близько 60 мільярдів доларів безпекової допомоги, переважна більшість з яких піде американським компаніям, військовим США та їхніх союзників.
• Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що Україні необхідно замінити "низку державних лідерів" в українському уряді, які "не лише в одному секторі", такому як українська армія.
• Кремль посилює риторику, підштовхуючи до гіпотетичного поділу України, використовуючи нешкідливі і не пов'язані з цим теми, ймовірно, в спробі нормалізувати наратив про поділ у західних дискусіях про Україну. Заступник голови ради безпеки Росії Медведєв заявив 5 лютого, що європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане "новою столицею України в межах Львівської області", ймовірно, після закінчення війни Росії в Україні. Президент Росії Путін та інші російські високопосадовці нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання, і в грудні 2023 року запропонували переважно російськомовній аудиторії, що Росія та європейські держави можуть розділити Україну і залишити її як "суверенну" державу в межах Львівської області - коментарі, які згодом привернули певну увагу з боку кількох правонаціоналістичних центральноєвропейських політиків. Примітно, що Медведєв розмістив свої заяви від 5 лютого на своєму англомовному акаунті X, а не на російськомовному акаунті Telegram, що свідчить про те, що його заява була розрахована на міжнародну аудиторію, а не на внутрішню російську аудиторію. Заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка фальшиво зображує Україну як штучно сконструйовану державу, ймовірно, з метою зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території і населення Росії як легітимного способу завершення війни. Російські ультранаціоналісти продовжують підтримувати максималістські цілі Кремля в Україні і відкидають ідею про те, що переговори призведуть до тривалого припинення війни.
• Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки продовжують загострювати дефіцит снарядів в Україні і підривають здатність України використовувати дорогі західні контрбатарейні системи.
• Кремль може не допустити Бориса Надєждіна, єдиного антивоєнного кандидата в президенти Росії, до президентських виборів у березні 2024 року через більшу, ніж очікувалося, популярність Надєждіна.
• Повідомляється, що Кремль тихо націоналізує приватні підприємства в Росії.
• Федеральна служба безпеки Росії може розширити перелік курсів, доступних для жінок в Академії ФСБ.
• Російські окупаційні адміністрації продовжують зусилля, щоб привчити українських дітей до російської культури та націоналізму через патронажні мережі з російськими суб'єктами федерації.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.
06.02.2024