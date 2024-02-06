713-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Учасники переговорів у Сенаті США 4 лютого представили запропонований ними законопроект про додаткові асигнування, що – у разі його ухвалення – надасть Україні близько 60 мільярдів доларів безпекової допомоги, переважна більшість з яких піде американським компаніям, військовим США та їхніх союзників.

• Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що Україні необхідно замінити "низку державних лідерів" в українському уряді, які "не лише в одному секторі", такому як українська армія.

• Кремль посилює риторику, підштовхуючи до гіпотетичного поділу України, використовуючи нешкідливі і не пов'язані з цим теми, ймовірно, в спробі нормалізувати наратив про поділ у західних дискусіях про Україну. Заступник голови ради безпеки Росії Медведєв заявив 5 лютого, що європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане "новою столицею України в межах Львівської області", ймовірно, після закінчення війни Росії в Україні. Президент Росії Путін та інші російські високопосадовці нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання, і в грудні 2023 року запропонували переважно російськомовній аудиторії, що Росія та європейські держави можуть розділити Україну і залишити її як "суверенну" державу в межах Львівської області - коментарі, які згодом привернули певну увагу з боку кількох правонаціоналістичних центральноєвропейських політиків. Примітно, що Медведєв розмістив свої заяви від 5 лютого на своєму англомовному акаунті X, а не на російськомовному акаунті Telegram, що свідчить про те, що його заява була розрахована на міжнародну аудиторію, а не на внутрішню російську аудиторію. Заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка фальшиво зображує Україну як штучно сконструйовану державу, ймовірно, з метою зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території і населення Росії як легітимного способу завершення війни. Російські ультранаціоналісти продовжують підтримувати максималістські цілі Кремля в Україні і відкидають ідею про те, що переговори призведуть до тривалого припинення війни.

• Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки продовжують загострювати дефіцит снарядів в Україні і підривають здатність України використовувати дорогі західні контрбатарейні системи.

• Кремль може не допустити Бориса Надєждіна, єдиного антивоєнного кандидата в президенти Росії, до президентських виборів у березні 2024 року через більшу, ніж очікувалося, популярність Надєждіна.

• Повідомляється, що Кремль тихо націоналізує приватні підприємства в Росії.

• Федеральна служба безпеки Росії може розширити перелік курсів, доступних для жінок в Академії ФСБ.

• Російські окупаційні адміністрації продовжують зусилля, щоб привчити українських дітей до російської культури та націоналізму через патронажні мережі з російськими суб'єктами федерації.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: