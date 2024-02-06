Швеція припиняє розслідування вибухів на «Північних потоках».

Шведським слідчим так і не вдалося встановити підозрюваних і обставини інциденту.

Прокуратура Швеції найближчим часом оголосить про припинення розслідування вибухів на «Північних потоках». Про це повідомило німецьке видання Die Zeit. Відповідальний прокурор у цій справі Матс Люнґквіст (Mats Ljungqvist), скоріш за все, передасть матеріали справи німецьким колегам, які продовжать слідство.

Шведські правоохоронці за час розслідування так і не змогли встановити підозрюваних у підриві газогонів. «Розслідування не дало результату, жоден підозрюваний не встановлений, навіть обставини, що сталося, досі точно не вдалося реконструювати», – повідомляють джерела Die Zeit.

При цьому, як зазначає видання, для розслідування, яке веде Німеччина, може бути корисним, те, що Стокгольм передасть зібрані матеріали Берліну. Німецька влада підтвердила, що продовжує вести слідство.

Наразі поліція та прокуратура Німеччини намагаються отримати необхідні частини понищених вибухом труб газогону, які шведська сторона вилучила з місця аварії. Сліди вибухівки з труб зрівняють із тими, які було знайдено на яхті «Андромеда». За однією з версій, саме ця яхта була використана у схемі злочину.

Згідно з попередніми висновками німецьких слідчих, «Андромеда», ймовірно, була найнята у вересні 2022 року через громадянина України і оплачена через рахунки польської компанії, власником якої також є українець. Екіпаж, який, за версією слідства, складався з п'яти чоловіків і однієї жінки, відплив на яхті з німецького Ростока. Підозрюється, що це могла бути команда водолазів, яка, можливо, встановила кілька вибухових пристроїв на трубах «Північного потоку».

Ця версія наразилася на гостру критику. Опоненти стверджують, що неможливо провернути таку грандіозну операцію лише за допомогою яхти й кількох осіб без спеціяльного складного й громіздкого обладнання.

Нагадаємо, що вибухи на «Північному потоці» та ще не введеному в експлуатацію «Північному потоці-2» сталися 26 вересня 2022 року. Данія, Німеччина та Швеція проводили спільне розслідування інцидентів, Росія в ньому не бере участі.