706-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Начальник ГУР МО України Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провели робочу зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, інтригуюче повідомили в ГУР.

12:05 Вчора Збройні сили України у Луганській області знищили російський винищувач Су-34, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

11:35 Після короткострокового аварійного ремонту в резерв виведено корпус ТЕС, всього в резерві п’ять блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Власна генерація та комерційний імпорт покривають потреби споживачів. Система збалансована.

11:30 Попри пошкодження, завдані російськими БПЛА одній з підстанцій в центральному регіоні, пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту. Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 349 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей

11:20 Вчора, 29 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці, близько 10:00, на рівні на 1,4% нижчому, ніж у попередній робочий день 26 січня, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:00 рівень, попри зниження температури (з -0,5 °C в понеділок до -3,5°C сьогодні) споживання на 2,4% нижче, ніж в цей же час вчора.

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 150 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 111 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:20 Більшість дронів-камікадзе в ніч на 30 січня 2024 року Росія спрямувала по прифронтових або прикордонних територіях, де є менше часу на збиття цих БпЛА, пояснив нижчий відсоток збитих шахедів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

184,5% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

67,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

203,0% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

296,7% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

87,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

46,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська атакували дронами:

Криворіжжя – один із них влучив у цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, інший – збили, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак;

Зміїв (щонайменше 6 БПЛА Shahed) – поранено дві людини, пошкоджено цивіл.ьне підприємство та приватні житлові будинки, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов;

Умань – один ворожий шахед поцілив по занедбаній споруді, ще один ліквідували сили ППО, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець;

Київську область – через падіння уламків пошкоджено адміністративну будівлю та ангар на території підприємства, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко;

Миколаївську область – внаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшнику, повідомила пресслужба обласного головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

09:35 Вночі росіяни атакували 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ, Чауда (Крим) та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА (43%) у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

За минулі сім днів було збито 43 із 75 (57%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких два носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони України спростувало чутки про нібито відставку або звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного 29 січня.

• Росія, можливо, переоснащує елементи своєї системи протиповітряної оборони в глибокому тилу на тлі продовження ударів українських безпілотників по території Росії.

• Схоже, що Росія підживлює і використовує неоімперіалістичні і націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною і її західними сусідами. Угорський політик і лідер партії " Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї заявив 27 січня, що Угорщина повинна претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні. Правий румунський політик і лідер партії "Альянс за союз румунів" Клаудіу Тарзіу підкреслив 29 січня, що Румунія повинна "реінтегрувати" прилеглі до України райони Румунії, де проживає румунське населення, з метою збереження суверенітету країни. Російська ультранаціоналістична концепція "Русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій, і російські суб'єкти інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цей ідеологічний нахил, щоб вбити клин між Україною та її європейськими сусідами.

• Президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенко 29 січня підписали низку економічних і технологічних угод, які просувають зусилля Кремля з подальшої інтеграції Білорусі в структуру Союзної держави.

• За повідомленнями, Росія розгорнула більше військ Росгвардії в окупованій Україні напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: