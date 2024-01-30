Амбасадори ЄУ схвалили план передачі Україні прибутку від активів Росії.

Таким чином, може йтися про кілька мільярдів євро на рік.

Постійні представники країн – членів Європейської Унії в Брюселі в понеділок увечері, 29 січня, дали принципову згоду на реалізацію плану Європейської комісії щодо використання доходів від заморожених активів Росії на користь України. Про це повідомило у мережі Х представництво Бельгії у Раді ЄУ.

«Амбасадори ЄУ щойно погодили принципову пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних із нерухомими активами, для підтримки відновлення #Ukraine», – йдеться у твіті.

Напередодні інформаційна аґенція Bloomberg повідомила з покликом на джерело в Брюсселі, що в ЄУ успішно йде робота над планом введення податку на прибуток від заморожених активів РФ. Аґенція уточнила, що група країн, у тому числі Німеччина, дали чітко зрозуміти, що вони виступають проти конфіскації самих російських активів.

Згідно з попередньо схваленим планом Євркомісії, прибуток європейського депозитарію Euroclear від інвестування заморожених російських активів, які перебувають у ньому, буде перераховуватися до спеціального фонду і зберігатися там, допоки країни ЄУ не погодяться одноголосно переказати їх на допомогу Україні. У проєкті угоди наголошується, що такий механізм «відповідатиме договірним зобов'язанням, а також праву ЄУ та міжнародному законодавству». Як розповіло аґенції Reuters джерело в Брюсселі, текст угоди планується формалізувати й остаточно затвердити «якнайшвидше».

Із 260 млрд євро закордонних активів Росії, заморожених після її нападу на Україну, у депозитарії Euroclear зберігається 191 млрд євро, зазначає видання Financial Times. Згідно зі звітом депозитарію, за перше півріччя 2023 року він заробив від інвестування цих коштів понад 1,7 млрд євро. Таким чином, може йтися про кілька мільярдів євро на рік.