667-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 РФ уже не зможе досягти своїх цілей в Україні, Україна назавжди пішла зі сфери впливу Росії та стане членом ЄС і НАТО, висловив свою впевненість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю dpa, але застеріг від очікування швидкого завершення війни.

13:55 Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги". Закон закріпив правомочності Кабінету Міністрів України щодо встановлення спрощеного порядку визнання товарів гуманітарною допомогою (зокрема за декларативним принципом), її обліку та реєстрації. Так, згідно із законом, медичні вироби та ліки, визначені Міністерством охорони здоров'я, визнають гумдопомогою незалежно від терміну придатності вантажу за декларативним принципом без вимоги ухвалення спеціального рішення уповноваженими державними органами.

13:35 Сьогодні опівдні на Південному напрямку збито три російські винищувача-бомбардувальника Су-34, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

13:05 "Поки що занадто рано говорити про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні", заявив представник Білого дому, координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

13:00 Адміністрація президента США Джо Байдена почала термінові переговори із союзниками щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, повідомляє The New York Times із посиланням на європейських та американських чиновників. Переговори з цього питання між країнами G7, у яких беруть участь міністри фінансів, представники центральних банків, дипломати та юристи, активно тривають упродовж останніх кількох тижнів. США чинять тиск на інших членів групи, щоб встигнути підготувати стратегію щодо використання заморожених активів РФ до другої річниці початку війни в Україні, але дискусії тривають, наприклад чи буде Київ отримувати ці кошти безпосередньо, а також на які цілі їх можна буде спрямувати - на допомогу економіці та відновлення країни або на військову підтримку.

12:45 Німеччина не підтримала ідею Міноборони України призивати громадян на службу з-за кордону і не депортуватиме призваних на службу в ЗСУ громадян України, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман:

"Ми не будемо примушувати людей проти їхньої волі до військового призову або проходження військової служби. Ми намагаємося домогтися того, щоб більше людей з України вийшли на роботу і не жили на допомогу".

12:35 Міністр закордонних справ Польщі у новому уряді Радослав Сікорський прибув до Києва зі своїм першим закордонним візитом

12:15 На теплових електростанціях після ремонту включили 2 блоки, повідомили в Укренерго. Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

12:05 ППО України з 24 лютого 2022 збила 78% "Шахедів" і 22% ракет (враховуючи С-300/С-400), підрахував канал UA War Infographics.

11:55 Через негоду, бойові дії й технологічні порушення без світла 812 населених пунктів (учора було 548 ), повідомили в Міненерго. Через складні погодні умови 397 населений пункт (у Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях) залишився без світла, вчора таких було 81 (у Харківській та Донецькій областях). Ще 415 населених пунктів знеструмлено внаслідок бойових дій та з технічних причин (вчора було 467). Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.

11:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 136 населених пунктів на території 14 областей України, підтверджено ураження 75 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:15 Вчора, 21 грудня, середньодобова температура знизилась на 1,4°C. Добовий максимум споживання 21 грудня був вдень, його показник був на 1% вищим, ніж 20 грудня, повідомили в Укренерго.

10:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

170,9% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),

62,5% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

182,2% автомобільної техніки (з них 3,9% за минулий тиждень),

267,7% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

83,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:20 Станом на нинішній ранок у чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України очікують близько 3900 вантажівок, з них 1700 з них - у пункті пропуску "Ягодин", повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

У чергах на пункті пропуску "Ужгород" перебуває майже 400 вантажних транспортних засобів, понад 700 вантажівок маємо в напрямку пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

На румунському кордоні, на напрямку пункту пропуску "Порубне" в чергах перебувають 900 вантажних транспортних засобів.

10:10 В одній із громад на тимчасово окупованій території Херсонщини російські загарбники на очах рідних вбили дитину, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін:

"Страшна там ситуація… Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини. Це сталося 20 грудня, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував, дитину схопили, привели додому і застрелили".

10:00 Під час нічної атаки ударними безпілотниками в Миколаївській області дрон влучив в інфраструктурний об'єкт у Вознесенському районі, в Одеській області уламки безпілотника впали на зерносховище – були пожежі, люди не постраждали.

У Києві частково зруйновано два житлових будинки: три квартири на 26-му поверсі багатоповерхівки в Соломʼянському районі й приватний недобудований будинок у Дарницькому районі, двоє людей постраждали.

На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки.

09:50 Вночі російські війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської (3 БПЛА), Миколаївської (10 БПЛА), Херсонської (4 БПЛА), Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

За минулі сім днів збито 133 зі 140 (95%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Неспроможність російських операцій в Україні досягти максималістських цілей президента Росії Путіна поки що не є постійною, і лише подальша підтримка України з боку Заходу може гарантувати, що максималістські цілі Путіна залишаться недосяжними. Державний секретар США Ентоні Блінкен позавчора заявив, що Путіну не вдалося досягти своєї головної мети - "стерти Україну з мапи і приєднати її до Росії." Російські військові не змогли змусити Україну капітулювати перед максималістськими цілями Путіна змінити український уряд на прийнятний для Кремля під завуальованими закликами до "денацифікації", знищити здатність України протистояти будь-яким майбутнім вимогам Кремля під закликами до "демілітаризації" і заборонити право України обирати власних дипломатичних і військових партнерів під закликами до українського "нейтралітету". "Кремль також переслідує додаткові невизначені цілі територіального завоювання в Україні, які призвели до незаконної анексії частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і окупації невеликих частин Харківської та Миколаївської областей, жодна з яких не є ані відходом від початкових "головних" цілей Путіна, ані їх повним досягненням. Нещодавно Путін знову підкреслив, що його максималістські цілі в Україні залишаються незмінними, а він та високопосадовці Кремля все частіше висловлюють експансіоністську риторику, вказуючи на те, що ці цілі не виключають подальших російських територіальних завоювань в Україні. Перемога Росії на умовах Путіна не обов'язково означатиме повномасштабну анексію України Росією і повне знищення української держави, але вона, безумовно, тягне за собою щонайменше знищення нинішньої української держави і перетворення її в утворення під російським домінуванням, для чого, швидше за все, буде потрібна повномасштабна російська військова окупація України.

• За оцінками Інституту вивчення війни, припинення західної допомоги, ймовірно, призведе до евентуального колапсу здатності України стримувати російських військових, і що поточна позиційна війна в Україні не є стійкою патовою ситуацією, оскільки нинішній нестабільний баланс може бути легко зміщений в будь-який бік рішеннями, прийнятими на Заході. Подальша західна безпекова допомога, яка дозволить українським військам відбити нинішні і майбутні російські наступальні зусилля і звільнити більше українських територій, - це єдиний шлях, який на даний момент може зробити нездатність Росії досягти максималістських цілей Путіна в Україні остаточною.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що, за оцінками Білого дому, російські війська зможуть легше проводити наступальні операції, коли зимові погодні умови стануть більш сприятливими для ведення механізованої маневреної війни (ймовірно, в січні-лютому 2024 року) - оцінка, яка узгоджується зі спостереженнями та оцінками Інституту вивчення війни щодо темпів бойових дій в Україні взимку.

• У ніч з 20 на 21 грудня російські війська здійснили серію ударів безпілотниками по Україні.

• Повідомляється, що Японія готується переглянути свою політику експорту оборонного обладнання, щоб поповнити американські запаси ракет Patriot і склади артилерійських боєприпасів у Великій Британії.

• Міністерство закордонних справ Росії виступило проти проведення в Японії військових навчань японських військових, можливо, з метою стримування або у відповідь на рішення японського уряду змінити правила експорту оборонного обладнання. Міністерство закордонних справ Росії вчора заявило, що 18 грудня направило офіційне заперечення посольству Японії в Росії з приводу регулярних військових навчань Японії, США та Австралії на острові Хоккайдо, стверджуючи, що ці навчання становлять потенційну загрозу безпеці Росії. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив 18 грудня, що Росія "закрила" всі територіальні суперечки з Японією. Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші наступного дня заперечив заяву Лаврова, заявивши, що Росія не бажає продовжувати переговори щодо територіальних суперечок з Японією після того, як Токіо наклав санкції на Росію. Тристоронні навчання "Яма Сакура 85" за участю США, Японії та Австралії відбулися з 4 по 12 грудня, і Індо-Тихоокеанське командування США заявило, що ці навчання символізують прихильність учасників до спільного бачення вільного, відкритого і процвітаючого Індо-Тихоокеанського регіону, сугеруючи , що ці навчання, швидше за все, спрямовані проти Китаю, а не Росії. Наполягання Росії на тому, що навчання на японській території за участю японських військових загрожують Росії, незважаючи на самопроголошену відсутність територіальних суперечок з Японією, свідчить про те, що Росія хоче, щоб її розглядали як тихоокеанську державу в рамках прагнення Кремля до рівноправного оборонного партнерства з Китаєм.

• Міністерство закордонних справ Узбекистану викликало посла Росії в Узбекистані Мальгінова після того, як російський ультранаціоналіст і колишній депутат Державної думи Росії Захар Прилєпін запропонував Росії анексувати частину Узбекистану, що, вірогідно, свідчить про занепокоєння пострадянських країн щодо посилення російських імперських планів на тлі війни в Україні.

• Розслідування африканського франкомовного видання Jeune Afrique висвітлює поточні зусилля Кремля, спрямовані на збереження і розширення російського впливу в Центральноафриканській Республіці і Сахелі, враховуючи операції" групи Ваґнера" на континенті.

• Президент Росії Путін продовжує формалізувати шляхи депортації українських дітей до Росії під виглядом гуманітарної допомоги.

• Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує афішувати свою причетність до депортації українських дітей до Росії на тлі смерті 12-річної української дівчинки в російському полоні.

• Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про введення низки санкцій проти нафтових трейдерів з непрозорою структурою власності та російського судновласника, які допомагали Росії обійти обмеження G7 на ціни російської нафти та нафтопродуктів.

• Російський уряд продовжує зусилля з оцифрування та організації призову на військову службу за допомогою єдиного цифрового реєстру в рамках зусиль, спрямованих на підвищення ефективності видачі військових повісток та запобігання ухиленню від призову.

• Російська влада використовує Росгвардію для виконання правоохоронних функцій та посилення окупаційного контролю в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: